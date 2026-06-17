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L’intervista
18 giugno 2026 alle 00:35

Salerno, 20 anni di triathlon 

«Con l’Ironman 70.3 ad Alghero ho chiuso un cerchio» 

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«Credo con l’Ironman di Alghero di aver chiuso un cerchio». Sandro Salerno, nuorese, 54 anni, ne ha passati venti a organizzare eventi (sì, eventi, non semplici gare) di triathlon. Dall’Xterra Italy di Orosei nel 2007 all’ultimo grande allestimento dello scorso 8 giugno: venti stagioni consecutive (Covid compreso) durante le quali si è sempre inventato qualcosa, compresi il marchio TNatura e l’idea di portare in Italia (a Cagliari) prima la World Cup, poi le World Series.

«Arrivavamo da un evento ideato nel 2004 che era il Tourist Trophy Adventure, ideato da zero con il programma Icarus di Sky. Invitavamo dieci campioni dello sport a sfidarsi in attività di vario genere. Il produttore Gianluca Vestari mi raccontò di Villacidro e, tramite l’amico Chicco Porcu, mi misi in contatto con Mimmo Trudu per rilevare l’evento. Così siamo entrati e già quella prima gara era campionato italiano Fitri (e lo è stato per sei anni). Già dal terzo anno avevamo allestito un Italian Tour da affiancare al Global e all’European Tour. Nel 2009 siamo riusciti a fare il primo campionato europeo di Cross mettendo assieme Xterra ed Etu (la federazione europea) che sino ad allora neppure dialogavano».

Nel 2013 ideate TNatura.

«Esatto e con quel marchio riportiamo il campionato Europeo, perché l’Etu ci affidò un circuito che non esisteva: riuscimmo a realizzare 21 eventi con quel marchio. Quando parlo al plurale intendo che nella Island Group con me c’è sempre stato Sergio Oppo. Con noi uno staff di persone che si è consolidato negli anni e che in gran parte ancora c’è». (snocciola una dozzina di nomi propri...)

Mancava il Mondiale.

«Arriva nel 2015, per conto della Itu. Una pietra miliare, abbiamo toccato il cielo con un dito: avevamo portato il mondiale in Italia con 680 age group alla partenza, una cosa mai vista. E in più eravamo in Sardegna. Va detto che da noi le are hanno allevato una generazione di triatleti non solo sardi, ma che venivano anche dall’estero. Era una delle gare più importanti in Europa. Tanti campioni hanno iniziato con noi».

La gara a cui è più affezionato?

«Cala Ginepro e Bidderosa sono nel mio cuore, posti magici. Il primo amore non si scorda mai. Abbiamo creato una comunità che resiste ancora, con un affetto molto particolare.

Ironman ha standard fissi: in cosa può incidere l’organizzatore locale?

«Nella gestione di un entourage molto ampio (oltre 790 persone) e sulla gestione delle autorizzazioni in un territorio ampio e importante sul quale fare bene non è scontato. Serve esperienza. L’evento è un negozio che apre 24 ore e o hai successo o fallisci. Ma questo non riguarda solo Sergio e me ma tutti perché tutti sono importanti».

Vosa cambierà nell’Ironman di Alghero nel 2027?

«Poco: l’evento è andato benissimo, l’apprezzamento è stato ampio. Possiamo migliorare il coinvolgimento del territorio. Fra venti giorni ci sarà già la prima riunione in vista della gara del prossimo anno. E tra una settimana apriremo anche le iscrizioni».

I campioni che ricorda, quelli con i quali è nato un rapporto speciale?

«Una ragazza nei miei pensieri è Renata Bucher, la sua allegria e genuinità erano trainanti. Olivier Marceau ci ha insegnato cosa sia un professionista, anche dal lato umano: un maestro. E poi Alex Yee, col quale dopo l’incidente di Cagliari siamo legatissimi. Dopo quello spavento lo abbiamo ritrovato campione olimpico e mondiale, con una carica umana unica: è un personaggio speciale per il triathlon».

Dietro le gare, tante storie, anche sentimentali...

«Allora parliamo di Elisabetta Curridori e Jim Thijs: lei è stata inserita in Nazionale per la prima volta a Orosei su nostra precisa richiesta. Lo meritava. Vorrei averla ad Alghero il 30 maggio del 2027...».

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