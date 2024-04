Salernitana verso la Serie B 

Salernitana 0

Fiorentina 2

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa 6.5; Pierozzi 6, Fazio 5.5, Pirola 6.5 (18’ st Pellegrino 5); Sambia 5.5 (39’ st Zanoli sv), Legowski 5.5, Basic 6 (39’ st Simy sv), Bradaric 6; Tchaouna 5.5, Candreva 5 (23’ st Martegani 5.5); Ikwuemesi 6 (23’ st Weissman 5.5). In panchina: Allocca, Costil, Pasalidis, Gomis, Sfait, Vignato. Allenatore Colantuono 5.5.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano 6; Kayode 6 (37’ st Faraoni sv), Martinez Quarta 6, Ranieri 6.5, Parisi 6; Duncan 6 (37’ st Mandragora sv), Maxime Lopez 5.5 (25’ st Arthur 5.5); Ikoné 6.5, Castrovilli 5 (25’ st Kouamé 7), Sottil 5; Barak 5 (42’ st Milenkovic sv). In panchina: Martinelli, Christensen, Dodò, Biraghi, Infantino, Biagetti, Caprini, Sene. Allenatore Italiano 6.5.

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido 6.

Reti : 35’ st Kouamé, 50’ st Ikoné.

Note : ammoniti Maxime Lopez, Basic, Sottil, Ranieri, Candreva. Angoli: 5-2 per la Fiorentina. Recupero: 0’; 5’.

Salerno. La Salernitana cade contro la Fiorentina (0-2) ed è sempre più vicina al ritorno in B. Solo la matematica - arriverà nel prossimo turno? - tiene in vita i campani. I viola, nonostante le assenze, conquistano tre punti importanti per l’Europa. Violenti scontri tra tifosi nel pre-gara.

