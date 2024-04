Salernitana-Sassuolo, si salvi chi può 

Salerno. Sedici anni fa Salernitana e Sassuolo s'incrociarono per la prima volta in una finale di Supercoppa di Lega Pro che sorrise ai neroverdi dopo i calci di rigore. Per gli emiliani, allora guidati in panchina da Allegri, fu l'inizio di un'incredibile scalata, proseguita poi con la disputa di undici campionati di fila in serie A. La Salernitana, invece, dopo un estemporaneo ritorno tra i cadetti, fu costretta a ripartire dalle ceneri della serie D per poi risalire in dieci anni fino all'olimpo del calcio. Fasti che, oggi, sembrano ricordi sbiaditi per le due squadre che stasera (ore 20.45) si ritroveranno contro allo stadio Arechi, in una sfida che sa di finale per entrambe. I granata, ultimi e con più di un piede in serie B (il quartultimo posto è lontano 11 punti), hanno il dovere di salvare la faccia e chiudere nel modo più dignitoso possibile una stagione totalmente fallimentare; i neroverdi, che precedono in classifica proprio i campani, hanno bisogno di punti vitali per restare agganciati al treno-salvezza. Salernitana-Sassuolo, dunque, sarà un'autentica finale ma in uno stadio semivuoto. Il deludentissimo cammino dei granata (20 sconfitte su 30 partite) ha finito per spegnere l'entusiasmo che si era alimentato negli ultimi due anni, grazie alle imprese scritte dalla società del presidente Danilo Iervolino. Anche l'imprenditore di Palma Campania è finito nel mirino della piazza che, ora, chiede chiarezza su quelli che saranno i programmi futuri.

In panchina sarà sfida calda tra due veterani: da un lato ci sarà Stefano Colantuono, quarto allenatore stagionale dei granata a cui la società - dopo avergli affidato il coordinamento del settore giovanile - ha chiesto di traghettare la squadra fino al termine della stagione; a pochi passi si accomoderà Davide Ballardini, allenatore esperto in salvezze impossibili e nelle cui mani il Sassuolo ha affidato le sue speranze salvezza. Una sfida nella sfida che varrà tanto per entrambe le piazze.

Qui Sassuolo

Il Sassuolo dista un punto da Empoli e Frosinone, che stanno un gradino più alto. La situazione non è compromessa ma è comunque difficile, alla luce della mancanza di Berardi, l’unico in grado di fare la differenza. Ballardini, che riavrà il difensore Erlic dopo la squalifica e in avanti confermerà Defrel con Thorstvedt e Laurientè dietro a Pinameniti unica punta, per ovviare all’assenza del giocatore più importante ha mantenuto la difesa a quattro ma cambiato qualcosa sul fronte offensivo. «È una partita importante, certamente non decisiva», ha detto l’allenatore, «da quando sono arrivato abbiamo fatto 4 punti in 4 partite, frutto di una vittoria, un pari e 2 ko a Verona e Roma: più o meno è quello che abbiamo meritato. Ma da qui in avanti dovremo fare ancora meglio». Davanti i neroverdi si troveranno «una squadra molto pericolosa che, davanti ai propri tifosi, vorrà giustamente fare bene. Sono ragazzi seri, che ci tengono, ed è giusto così». Il Sassuolo, che ha perso le ultime sette trasferte, andrà a caccia di quel successo esterno del manca da Empoli (4-3 lo scorso 26 novembre) prima di due confronti casalinghi consecutivi con Milan e Lecce. Oltre a Berardi non sarà convocato il solo Pedersen. Tutti disponibili gli altri.

