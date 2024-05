Salernitana ribaltata, Atalanta quinta 

Salernitana 1

Atalanta 2

Salernitana (3-4-2-1) : Fiorillo; Pasalidis (1’ st Pellegrino), Fazio, Pirola; Sambia (24’ st Zanoli), Basic, Coulibaly, Bradaric (32’ st Sfait); Tchaouna, Vignato (24’ st Legowski); Ikwuemesi (15’ st Weissman). Allenatore Colantuono.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; De Roon, Hien, Scalvini (1’ st Ruggeri); Hateboer, Pasalic, Ederson (1’ st Koopmeiners), Zappacosta; Miranchuk (1’ st De Ketelaere), Lookman (39’ st Touré); Scamacca (35’ st Djimsiti). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : pt 18’ Tchaouna; st 12’ Scamacca, 18’ st Koopmeiners.

Note : ammonito Pasalidis.

Salerno. L’Atalanta ribalta la Salernitana e aggancia in classifica la Roma al quinto posto, piena zona Champions. Ma la squadra di Gian Piero Gasperini deve recuperare una partita, quella con la Fiorentina, ed è potenzialmente davanti ai giallorossi. Decisive le reti nella ripresa del solito Scamacca, a quota 17 gol stagionali tra campionato e coppe, e di Koopmeiners, che hanno reso inutile la marcatura di Tchaouna per i padroni di casa nel primo tempo. Vittoria fondamentale per i bergamaschi, che giovedì in casa hanno il ritorno della semifinale di Europa League col Marsiglia: si ripartirà dall’1-1 dell’andata. Arrivarci con i tre punti di ieri è un gran risultato.

