Salernitana, paga Liverani 

SALERNO. Fabio Liverani non è più l'allenatore della Salernitana. Ieri pomeriggio, 48 ore dopo la sconfitta interna con il Lecce la società campana ha comunicato al tecnico per primo la notizia dell'esonero, poi l’ha ufficializzata.

Per la successione, soluzione interna con panchina affidata (sarà la terza volta) a Stefano Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile. Una scelta effettuata senza il coinvolgimento del ds Walter Sabatini. Scartata all’ipotesi del ritorno di Pippo Inzaghi. La Salernitana (ultima a 11 punti dalla salvezza) aveva affidato la panchina al tecnico ex (anche) del Cagliari due mesi fa, allontanando Pippo Inzaghi che a ottobre aveva sostituito Paulo Sousa. Liverani ha ottenuto 1 punto (pari a Udine) in 5 partite.

RIPRODUZIONE RISERVATA