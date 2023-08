Salernitana, Lecce e Sassuolo avanti. Monza eliminato 

Basta un gol di Candreva alla Salernitana per battere 1-0 la Ternana in Coppa Italia e conquistare il passaggio del turno. I campani, nonostante l’emergenza (18 calciatori in distinta di cui 3 portieri), centrano i sedicesimi dove troveranno la vincente di Sampdoria-Sudtirol. Anche il Sassuolo si è qualificato per i sedicesimi andando a vincere per 5-2 dopo i tempi supplementari sul campo del Cosenza. Queste le reti: nel pt al 9’ Tutino (rigore), 49’ Bajrami; nel st 34’ Pinamonti (rigore), 45’ Mazzocchi (C); nel pts 15’ Ceide; nel sts 10’ e 13’ Mulattieri. La gara è stata diretta da Giuseppe Collu, 33 anni di Cagliari, al suo esordio nella Can, la categoria di vertice degli arbitri abilitati a Serie A e B. Vittoria a sopresa, invece, della Reggiana contro il Monza: 2-1 per gli emiliani a segno con Nardi e l’ex Cagliari Cigarini su rigore dopo il vantaggio iniziale di D’Ambrosio per i lombardi. Nessuna sorpresa infine a Lecce: battuto il Como per 1-0 con gol di Almqvist.

L’amichevole

L’Inter chiude il precampionato battendo per 4-2 gli albanesi dell’Egnatia. I nerazzurri sono andati sotto con una rete di Dwamena dopo 6’, trovando il pareggio con Barella. Dopo il nuovo vantaggio degli albanesi firmato da Medeiros su rigore, doppietta di Lautaro Martinez (la seconda su rigore) e rete del definitivo 4-2 firmata dal classe 2005 Stabile.

