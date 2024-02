Salernitana-Empoli vale la salvezza 

La quinta giornata del girone di ritorno della Serie A si apre con uno scontro diretto da brividi. Oggi allo stadio “Arechi”, a partire dalle 20.45, la Salernitana ultima in classifica (ma reduce dall’imprevisto pareggio in casa del Torino) ospita l’Empoli che sembra un’altra squadra da quando è arrivato Nicola e ha conquistato cinque punti in tre gare, di cui uno sul campo della Juventus.

Qui Salernitana

Sotto pressione Pippo Inzaghi, sul quale si concentrano le attenzioni stasera. «L’Empoli è pericoloso ed è ben allenato», mette subito le mani avanti il tecnico della Salernitana. «Ma abbiamo preparato la partita nel modo giusto, per comandarla e chiuderla quanto prima. Non possiamo attendere, l’abbiamo fatto a Torino per esigenza ma abbiamo le qualità per giocare a viso aperto». Ancora Inzaghi tiene a precisare: «L’affetto della gente è straordinario, siamo contenti, vuol dire che abbiamo trasmesso qualcosa. Vogliamo regalare una grande vittoria alla nostra gente».

Qui Empoli

Nuovo banco di prova, sull’altro versante, per Nicola e il suo Empoli. «Noi stiamo costruendo una rincorsa, a me interessa la costruzione di questa rincorsa. Non è una finale perché non è decisiva», puntualizza il nuovo allenatore dei toscani. «Per noi è un altro gradino per cercare di scontrarci con un avversario che ha dei valori. In un ambiente molto caldo che poi è l'essenza del calcio trovare uno stadio colmo di tifosi. Mi aspetto una Salernitana che proverà a fare di tutto, loro hanno fatto un mercato importante, ma trovo difficile non trovare una squadra che non ha qualità».

