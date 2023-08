Salernitana e Udinese fanno a metà 

Salernitana 1

Udinese 1

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola (38' st Ikwemesi); Kastanos (38' st Legowski), L. Coulibaly, Bohinen (8' st Martegani), Mazzocchi (17' st Bradaric); Candreva, Botheim (17' st Cabral); Dia. In panchina Costil, Fiorillo, Sambia, Fazio, Bronn, M. Coulibaly. All. Sousa.

Udinese (3-5-2) : Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira (30' st Ebosele), Samardzic, Walace, Lovric (37' st Zarraga), Kamara (37' st Zemura); Thauvin (49' st Quina), Lucca (30' st Success). In panchina Okoye, Piana, Guessand, Abankwah, Ake, Vivaldo, Camara, Zunec, Pejicic, Nwachukwu. All. Sottil.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel st al 12' Samardzic, al 27' Dia.

Note : ammoniti: Lovric, Kabasele, Botheim, Bradaric, Pirola, Candreva, Walace. Angoli 7-5. Rec. 3' e 6'.

Salernitana ed Udinese si dividono la posta. All'Arechi succede tutto nei secondi 45': al vantaggio di Samardzic risponde Dia. In avvio è l'Udinese a tenere in mano il pallino del gioco, la Salernitana vive di folate. Sul finire di primo tempo, però, è l'Udinese ad avere la palla del possibile vantaggio con Perez. Nella ripresa l'Udinese raccoglie i frutti: Perez crossa dalla sinistra, Lucca fa sponda di testa per Samardzic che batte Ochoa. L'Udinese va vicina al bis con un piazzato di Lovric. Tre minuti prima della mezz'ora, però, i campani trovano il pari: Martegani lavora un buon pallone al limite, Candreva vede l'inserimento di Dia che a tu per tu con Silvestri fa 1-1.

