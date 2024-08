Sale sul treno e con un morso stacca il dito a un passeggero 

Milano. A bordo del treno regionale Milano-Brescia ha prima litigato con una ragazza, che era salita con lui, poi è «come impazzito», stando al racconto di alcuni testimoni: si è tolto la maglietta, ha iniziato a prendere a pugni i finestrini, ha tentato di aggredire gli altri passeggeri e anche il capotreno. Ad avere la peggio è stato un giovane, che ha tentato di fermarlo e si è visto staccare a morsi un dito. Protagonista dei lunghi minuti di “ordinaria follia”, è stato Michael Douglas, 29 anni, operaio residente a Gardone Val Trompia, nel Bresciano, che a livello amatoriale pratica le Mma, ossia lo sport da combattimento, molto in voga negli ultimi anni, con arti marziali miste.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, verso le 18, mentre il treno si trovava tra le stazioni di Lambrate e Pioltello. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, quando è intervenuto il capotreno, il 29enne ha provato ad aggredirlo. Nel tentativo di fermarlo, è quindi intervenuto un un 27enne ma l’operaio gli ha afferrato prima un braccio e poi una mano e l'ha morsa con violenza. «Amputazione parziale del terzo dito della mano destra», si legge nel referto.

Douglas è stato arrestato nella stazione di Pioltello. Il 27enne ferito è stato portato subito in ospedale e ha una prognosi, al momento, di sessanta giorni. Al San Raffaele è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per riattaccare la parte del dito. La pm, intanto, ha chiesto al gip la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per l'aggressore, accusato di lesioni gravissime e resistenza a pubblico ufficiale. Per la Procura, l’operaio deve restare in carcere anche perché ha precedenti proprio per lesioni, anche se non per episodi così gravi. Il 29enne ha continuato a dare in escandescenze anche durante il fermo, tanto che per i militari non è stato facile bloccarlo. Da qui anche l'accusa di resistenza.

