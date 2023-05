Sale sul traghetto per Olbia con undici chili di cocaina: arrestato 

Pensava di superare i controlli delle Fiamme gialle grazie alle sue piccoline, due bambine (una di 5 anni, l’altra di pochi mesi) che erano sedute sopra un sedile imbottito di cocaina. Ma lo stratagemma, per un albanese di 40 anni, non ha funzionato. Giovedì sera l’uomo è stato fermato nel porto di Livorno, mentre stava entrando nel traghetto diretto a Olbia. Il personale della Guardia di finanza del comando provinciale della città toscana ha bloccato l’auto dell’albanese e ha fatto scendere subito la moglie e le figliolette. Le piccole erano state sistemate nel sedile posteriore dell’utilitaria, ma l’imbottitura era costituita da panetti di cocaina per un peso complessivo di 11 chilogrammi.

I militari, coordinati dal comandante provinciale, il colonnello Cesare Antuofermo, hanno arrestato l’uomo e lo hanno trasferito nella caserma delle Fiamme gialle a Livorno, dove sono proseguiti gli accertamenti. In una nota i finanzieri parlano di un’operazione condotta e conclusa grazie alle Unità cinofile delle Fiamme gialle. Tutto vero, ma è anche vero che l’attività rientra in un’indagine più ampia che riguarderebbe alcuni personaggi attivi a Olbia e nel nord Sardegna. Il personale della Guardia di finanza di Livorno sta indagando, insieme ai militari di diversi comandi dell’Isola, su persone che potrebbero fare parte dell’organizzazione che stava facendo arrivare la droga a Olbia. L’uomo arrestato non ha fornito elementi sulla provenienza e la destinazione della droga. Ma le indagini sarebbero a buon punto, i finanzieri avrebbero già individuato almeno alcuni dei responsabili del traffico di cocaina.

