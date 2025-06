Sale sul tetto  e muore per un malore 

Era salito sul tetto di casa, in via don Bosco, per sistemare l’antenna, quando è stato colto da un malore, forse un infarto. Per Mario Pani, sessantotto anni di Villacidro, non c’è stato nulla da fare: i familiari hanno chiesto l’intervento del 118 ma quando – poco dopo – l’elisoccorso è arrivato sul posto, gli operatori hanno solo potuto riportarlo a terra e constatarne il decesso.

L’uomo, come aveva scritto anche nella sua pagina Facebook, era emigrato molti anni fa in Germania, a Norimberga, e da pochi giorni si trovava nel paese d’origine con cui aveva sempre mantenuto un fortissimo legame.

La tragedia è avvenuta ieri nel primo pomeriggio in una strada centrale del paese e l’arrivo dell’elicottero del 118 e la sua ripartenza non sono passati inosservati.

Dopo la constatazione del decesso nella casa della famiglia Pani è intervenuta l’agenzia funebre che curerà le esequie.

RIPRODUZIONE RISERVATA