Sale operatorie: «Troppi turni di reperibilità» 

Aprire la sala operatoria a infermieri e oss degli altri reparti del Brotzu per “alleggerire” il lavoro dei colleghi, perennemente reperibili. Lo propongono i sindacati Uil Fpl e Fials, in attesa di assunzioni per affrontare la carenza di personale che si accentua per le ferie estive. «Darebbe fiato ai tanti operatori che garantiscono le reperibilità e assicurerebbe le giuste professionalità in sala operatoria», affermano Fabio Sanna e Giuseppe Giannuzzi.

«Da mesi assessorato alla Sanità e Brotzu non rispondono. C’è un grande aumento delle reperibilità oltre la settima per ciascun dipendente di alcune sale. Peggio ancora – proseguono Sanna e Giannuzzi- per poter contenere contrattualmente il numero delle reperibilità, alcuni lavoratori si ritrovano reperibili contemporaneamente in più sale operatorie, mettendo a rischio la loro stessa serenità, le possibili responsabilità medico legali e la salute dei pazienti». Dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto, gli operatori non possono fare più di sette turni di reper ibilità al mese. (fr. me.)

