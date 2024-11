Sale operatorie, personale pronto alle dimissioni 

«Se le sale operatorie del Businco e il servizio di sterilizzazione venissero chiusi, infermieri, strumentisti, nurse di anestesia e operatorio socio-sanitari saranno pronti a rassegnare le dimissioni». Gianfranco Angioni, referente regionale Usb Sanità, torna sul piano per la ristrutturazione della sale operatorie dell’Oncologico, piano voluto dall’Azienda e fortemente contestato da tutti i sindacati.

Mentre oggi è in programma un altro incontro tra i vertici dell’Arnas e i rappresentanti dei medici, che propongono soluzioni alternative al trasferimento di Chirurgia toracica al San Michele e all’utilizzo per Chirurgia senologica della “saletta” oggi usata per la Terapia del dolore (considerata del tutto inadeguata per gli interventi di tumore alla mammella), con il noleggio di strutture modulari prefabbricate da sistemare accanto all’ospedale, l’Usb denuncia che «al secondo piano del Businco ci sono spazi già predisposti per poter essere utilizzati come sale operatorie, invece nell'indifferenza e con i relativi pericoli, questi ambienti vengono utilizzati impropriamente come depositi. Una situazione scandalosa e intollerabile».

Prosegue Angioni: «La direzione generale aveva tutto il tempo di correre ai ripari, invece si è aspettato all'ultimo momento per presentare un unica proposta con la clausola "visto e piaciuto". Pazienti e operatori non possono essere trattati come pacchi postali. Manca una pianificazione di tutti i setting assistenziali che coinvolgeranno sale operatorie, reparti, rianimazione, anatomia patologica, radiologia, sterilizzazione e preospedalizzazione. Inoltre il personale sanitario non è sufficiente per programmare guardie e reperibilità per un’impostazione così imponente che vedrà verosimilmente implodere il San Michele».

Puntualizza il sindacalista: «Lungi da noi mettere in discussione i lavori, che devono essere eseguiti, questo però non può creare un impatto così devastante soprattutto per i pazienti malati di cancro che necessitano di un percorso pre e post-operatorio a tutto tondo. Per fermare questo ennesimo disastro, abbiamo avuto mandato di mettere in atto ogni iniziativa di lotta compreso un esposto alla Procura della Repubblica».

