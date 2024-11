Sale operatorie e trasferimenti, l’allarme dei sindacati: «Così si smantella l’Oncologico» 

«Le sale operatorie del Businco il 15 novembre verranno inglobate all’interno del San Michele. Sarebbe opportuno comprendere in che maniera viene coinvolta la fase rianimatoria, considerato che al San Michele i posti letto della Rianimazione sono ridimensionati per lavori e hanno un tasso di occupazione del 100%. In aggiunta, oltre al probabile smantellamento, così come già constatato in altri riordini, viene esternalizzata la centrale di sterilizzazione, con un evidente disegno di procedere e aumentare i servizi da dare al privato».

Sui lavori all’Oncologico, che tante polemiche stanno sollevando per un piano dell’Azienda che non è stato condiviso con i sindacati e, a detta dei medici, creerà non pochi disagi e rallentamento dell’attività chirurgica, interviene anche Usb Sanità. Gianfranco Angioni, referente regionale della sigla autonoma, in una nota ribadisce che «sono reali le preoccupazioni di tutto il personale che verrà coinvolto in questa fase, considerata un vero e proprio salto nel buio».

Usb Sanità, nell’ultimo incontro con l’amministrazione, ha chiesto di conoscere «tutti gli aspetti organizzativi che coinvolgeranno reparti, sale operatorie e i vari servizi coinvolti: è inaccettabile che infermieri, strumentisti, nurse di anestesia e Oss, a oggi non conoscano il loro destino».

Prosegue Angioni: «All’interno del Businco esistono spazi per poter predisporre alcune sale operatorie, non comprendiamo come mai viene negata questa possibilità e si vuole accelerare con un riordino chirurgico che ha creato una grande spaccatura tra il personale e la Direzione generale. Siamo in attesa di essere auditi dalla Commissione sanità del Consiglio regionale, nel contesto rappresenteremo nel dettaglio ogni singola sfaccettatura che non solo ci preoccupa ma ci fa sorgere più di un dubbio. A nostro avviso la discussione deve rimanere ancora aperta, l'amministrazione, senza una completa condivisione d'intenti, deve posticipare l'inizio dei lavori. Il timore oramai percepito, con ragione, è che si stia compiendo uno smantellamento del Polo Oncologico di riferimento regionale. Questo è da scongiurare in maniera categorica. Senza certezze e garanzie che il personale e i pazienti non avranno nessun pregiudizio, siamo pronti a fare le barricate».

Nei giorni scorsi, al termine di un incontro che si era concluso senza nessun accorso, erano stati i rappresentati dei medici a ribadire il loro “no” al piano scritto dai vertici aziendali. La soluzione alternativa prospettata, è quella di noleggiare sale operatorie prefabbricate modulari, per le quali la politica ha dato disponibilità di trovare le somme necessarie.

Un nuovo appuntamento è fissato per martedì prossimo.

I delegati dei sindacati dei camici bianchi continuano ad opporsi al trasferimento di Chirurgia toracica al San Michele e all’utilizzo della “saletta” oggi usata per la Terapia del dolore per gli interventi di senologia, «sia per i disagi ai pazienti (molti interventi salteranno e le liste d’attesa si allungheranno ulteriormente), sia per la sicurezza, sia per i proble mi di conflittualità con alcune norme del contratto. Di questo passo, l’ospedale Oncologico è destinato a morire». (cr. co.)

