Sale operatorie del Businco, i medici ribadiscono il no al piano proposto dall’Azienda 

Non è stato trovato un accordo tra sindacati e Azienda sul piano per le sale operatorie del Businco: i primi hanno proposto soluzioni alternative al progetto presentato di recente alla Commissione sanità, la seconda, in sintesi, ha risposto che i tempi sono troppo stretti ora per cambiare strada.

Due visioni contrapposte: da un lato i medici che si oppongono al trasferimento di reparti al Brotzu e l’utilizzo della “saletta” della terapia del dolore per gli interventi di senologia oncologica; dall’altro i vertici aziendali che insistono sul fatto che il loro piano – con il cantiere che partirà il 15 novembre – è l’unico attuabile.

«Noi abbiamo chiesto preventivi per le sale prefabbricate modulari, e la cifra è inferiore a quanto era stato ipotizzato dai vertici aziendali», sottolinea Gianluigi Luridiana, delegato Fesmed. «Poiché la politica ha dimostrato sensibilità sul tema, e i consiglieri della commissione hanno detto che la somma può essere stanziata con l’assestamento di bilancio, crediamo che questa sia la soluzione migliore per tutti. Anche perché – è notizia dell’ultima ora – le sale del Businco da ristrutturare non saranno soltanto “scheletrizzate” ma verranno rase al suolo e ricostruite completamente, quindi temiamo che i lavori possano durare ben più dei due anni previsti».

Insomma, l’incontro di ieri si è concluso con un nulla di fatto, un nuovo appuntamento è fissato per martedì prossimo. «Certo è che noi non condividiamo l’idea di iniziare con il trasferimento, e poi di ipotizzare in corso d’opera un cambio di passo. Sappiamo come vanno queste cose: tornare indietro sarà difficilissimo. Noi continuiamo a dire no al progetto voluto dall’Azienda, lo consideriamo irrealizzabile, sia per i disagi ai pazienti (molti interventi salteranno e le liste d’attesa si allungheranno ulteriormente), sia per la sicurezza, sia per i problemi di conflittualità con alcune norme del nostro contratto. In questo modo, l’Oncologico è destinato a morire».

Intanto ieri la sesta Commissione consiliare, presieduta dal Carla Fundoni (Pd), tra le altre cose ha dato il via libera (con l’astensione delle minoranze) alla deliberazione della Giunta per la ripartizione dei fondi per il recupero delle liste d’attesa. Ci sono 7.616.000 euro di fondi ministeriali destinati alle undici aziende sanitarie per il 2024, il 10%, cioè 761.600 euro, è destinato alle colonscopie, per le quali oggi le date degli appuntamenti possono superare anche i due anni). La cifra complessiva è così suddivisa: 959.983 euro alla Asl 1; 687.045 alla Asl 2; 719.667 alla Asl 3; 254.812 alla Asl 4; 623.454 alla Asl 5; 304.092 alla Asl 6; 501.860 alla Asl 7; 1.765.394 alla Asl 8; 698.189 all’Arnas Brotzu; 725.312 all’Aou di Sassari; 376.187 all’Aou di Cagliari. Le risorse aggiuntive derivanti dal bilancio regionale, 5.440.000 euro, sono state assegnate alle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e ambulatoriale erogate da soggetti privati convenzionati.

Parere favorevole all’unanimità è stato espresso per il provvedimento che ripartisce i contributi per l’o rganizzazione e il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. I 420.000 euro a disposizione dell’amministrazione sono destinati ai centri antiviolenza per l’accoglienza in emergenza, per un importo di 240mila euro (20mila euro per ciascuno dei 12 centri riconosciuti), e 82.000 euro per i cosiddetti orfani speciali. (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA