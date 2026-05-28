“Sale nel sangue” Le storie e le vite dei pescatori nel documentario di Franco Taviani  

Franco Brogi Taviani, più di cinquanta titoli all’attivo tra documentari, film per il cinema e per la televisione, arriva questa sera alle 18 al cinema Ariston di Oristano, per la prima del suo docufilm “Sale nel sangue”. Girato lo scorso settembre nell’ambito del progetto di Paesaggio Gramsci, curato da Umberto Cocco, è il frutto di dieci giorni di riprese tra Oristano, Cabras, Marceddì, Terralba.

Non è la prima volta che si confronta con la Sardegna, ma come è finito sulle sponde delle lagune oristanesi?

«Come in tutte le vicende della vita: per caso e per destino. Umberto Cocco aveva visto “Adiosu, Diga addio”, il documentario che avevo girato sul vecchio sbarramento del lago Omodeo a Santa Chiara, e lo aveva apprezzato. Avevamo poi avuto modo di conoscerci durante un festival. Da quell’incontro è nata l’idea di portare la storia che stava progettando nel mio linguaggio».

Il film non si limita a raccontare il presente della pesca lagunare, ma scava anche nelle pagine di storia di mezzo secolo fa.

«Ho scelto un montaggio nel quale tutti i discorsi si intersecano e si contraddicono a vicenda, le voci del passato e quelle del presente si rincorrono, si sovrappongono, si sfidano. Fino a diventare un quadro, una pittura fatta di tante pennellate diverse, che racconta la storia di una regione nella quale il feudalesimo si è protratto, nel settore ittico lagunare, fino ad anni recenti».

Un regista romano sulle lagune sarde: non rischia di essere uno sguardo fuori posto?

«Uno sguardo esterno vede aspetti che chi è dentro non riesce più a cogliere perché li dà per scontati».

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