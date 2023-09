Sale lo scontro tra sindaci, in cinque abbandonano l’aula 

I sindaci del Marghine non dialogano. L’assemblea dell’Unione dei Comuni è divisa e l’ente rischia concretamente la paralisi. I cinque sindaci che chiedono la testa del presidente ieri pomeriggio hanno abbandonato l’assemblea (assente quello di Lei), convocata per approvare questioni tecniche legate al centro antiviolenza e al bando del Pnrr. I sindaci di Macomer, Borore, Bolotana, Sindia e Dualchi hanno fatto una dichiarazione chiedendo al presidente Gian Pietro Arca di fare un passo indietro e dimettersi. «Non c’è sintesi unitaria - dice il sindaco di Borore, Tore Ghisu - il presidente Arca è divisivo e non legittimato. Non votiamo gli argomenti all’ordine del giorno perché già discussi e ampiamente condivisi». Subito dopo i sindaci di Macomer, Sindia e Bolotana hanno lasciato l’aula, seguiti da quelli di Borore e Dualchi. Arca replica a stretto giro di posta: «Non faccio nessun passo indietro. Prendo atto delle loro decisioni. Manca però da parte loro lo spirito di collaborazione, sostenendo argomentazioni poco chiare. Non mi dimetto perché ho sempre agito per tutelare gli interessi dell’ente e del territorio. Loro hanno abbandonato l’aula senza votare gli argomenti chiesti dagli uffici». Ghisu replica: «Il presidente sta esponendo l’ente all’ingovernabilità». È evidente che la contrapposizione tra sindaci espone l’Unione dei Comuni ad una crisi senza uscita.

RIPRODUZIONE RISERVATA