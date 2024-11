Sale la voglia di scienza 

Tanti eventi e un migliaio di partecipanti. Calato il sipario, sulla Notte dei ricercatori resta il successo di pubblico dopo due giorni all’insegna di scienza, innovazione e divertimento. «Siamo molto soddisfatti dell’esperienza perché non è altro che il frutto di un lavoro organizzato nel 2011 e che prosegue ogni anno in città che, pur non avendo il Dipartimento universitario, è riuscita grazie a una rete di collaborazioni e contatti promossa in questo anno a realizzare comunque un evento di rilevanza regionale e nazionale che dentro il progetto Sharper Night è diventato grande e attrattivo, in continua crescita. Speriamo che il prossimo anno grazie anche alla collaborazione di Sardegna ricerche si possa crescere ancora», dicono dal team dello Europe direct Nuoro, organizzatore della manifestazione assieme a Comune e Sardegna ricerche.

L’iniziativa

L’evento, concluso venerdì, come sottolineano gli organizzatori, ha dimostrato la capacità della scienza di avvicinare le persone, stimolare la curiosità e creare connessioni tra innovazione, ricerca e sviluppo sostenibile. Le attività sono state varie, dai laboratori interattivi ai talk ispiratori, dalle dimostrazioni dal vivo ai percorsi didattici innovativi. Tra gli appuntamenti più apprezzati, lo spazio dedicato a “Inventori in famiglia”, realizzato dal 10Lab di Sardegna ricerche, dove piccoli e grandi hanno potuto sperimentare illusioni ottiche ed esperimenti creativi, come pure quello sulla robotica educativa, che ha fatto scoprire il mondo Stem in modo pratico e divertente. Il contributo degli esperti del gruppo di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, che hanno raccontato il progetto dell’Einstein Telescope, ha acceso l’interesse per il futuro della scienza e dell’astrofisica in Sardegna. L’iniziativa si è conclusa con i talk “Archimede e la fuga dei cervelli”, un momento che ha unito emozione e riflessione, offrendo uno sguardo alla vita quotidiana dei ricercatori sardi impegnati in tutto il mondo.

Gli obiettivi

«La Notte dei ricercatori di Nuoro rappresenta un’opportunità unica per avvicinare i giovani e le famiglie alla scienza e all’innovazione. Siamo entusiasti di vedere il territorio impegnato in iniziative che uniscono la ricerca scientifica con il concetto di sviluppo sostenibile. Attraverso eventi come questo, puntiamo a stimolare la curiosità e la creatività delle nuove generazioni, preparandole ad affrontare le sfide del futuro con competenza e responsabilità», ha detto il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni. «L’iniziativa riflette pienamente la missione di Sardegna ricerche - ha spiegato la direttrice generale Carmen Atzori - cioè promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico del territorio, avvicinando sempre più persone, a partire dai più giovani, a un sapere scientifico che non solo fa parte del presente, ma apre importanti prospettive per il futuro. Innovazione, ricerca e conoscenza sono le fondamenta di una Sardegna dinamica e pronta a cogliere le sfide del mondo contemporaneo».

