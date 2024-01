Sale la tensione in Medio Oriente: attacco americano in Iraq 

Israele pianifica il futuro di Gaza. «Saranno i palestinesi a governare la Striscia, non gli israeliani», ha dichiarato il ministro della Difesa Yoav Gallant, mentre crescono la tensione e i timori che il conflitto si allarghi al resto della regione. Dopo i raid mirati in Libano per uccidere il numero due della fazione palestinese Saleh al Arouri e in Siria alla fine di dicembre contro Seyed Razi Mousavi, stavolta un attacco di droni è stato condotto, probabilmente dagli Usa, in Iraq dove sono stati eliminati due membri della coalizione di gruppi armati filo-iraniani Hashd al Shaabi e feriti altri sette.

In questo quadro - e mentre l’Isis si riaffaccia sulla scena rivendicando il duplice attentato kamikaze sulla tomba del generale Qasem Soleimani in Iran - il segretario di Stato Usa Antony Blinken torna nella regione, con tappe in Egitto, Giordania, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati, Israele, Cisgiordania, ma anche Turchia e Grecia. Insisterà per aumentare «immediatamente» gli aiuti umanitari verso la Striscia, ma ci si aspetta anche che ribadisca al premier israeliano Netanyahu la contrarierà degli Stati Uniti a qualsiasi ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi da Gaza verso Paesi terzi per far posto a nuove colonie. In Iraq intanto il movimento al-Nujaba, una delle fazioni filo-iraniane e ferocemente anti-Usa, ha denunciato che «il vice comandante delle operazioni per Baghdad, Mushtaq Talib al-Saidi, è caduto come martire in un attacco americano». Una fonte ufficiale americana ha poi confermato che è stato proprio l’esercito di Washington a colpire un veicolo a Baghdad, prendendo di mira un leader di al Nujaba, senza però citarne il nome, ritenuto responsabile degli attacchi contro le forze americane in Iraq. Il denominatore comune dei gruppi armati recentemente attaccati è l’affiliazione all'Iran che li arma e li sostiene, in chiave anti-americana e anti-israeliana.

