Sale la tensione in maggioranza 

Simone Pinna lascia “Iglesias Progressista” e passa al gruppo misto, Alessandro Lorefice non esclude un’imminente uscita dalla maggioranza: le dinamiche che hanno ridisegnato la fisionomia del Consiglio comunale nelle settimane precedenti, altro non erano che le scosse premonitrici di un terremoto che ha colpito il governo cittadino.

I malumori

Le prime avvisaglie si erano verificate con l’uscita dalla lista “Mauro Usai Sindaco” di Federico Melis e Gianna Concu (motivata dal mancato coinvolgimento nelle decisioni e nelle scelte politiche), ha seguito l’adesione al gruppo misto di Marco Loddo, che esce dal Pd e rende pubblico l’appoggio alla candidatura al ruolo di consigliere regionale di Simone Pinna che, nella giornata di ieri, ha annunciato di abbandonare il gruppo “Iglesias Progressista”: «È un atto dovuto considerato il radicale mutamento del quadro politico scaturito dalle elezioni regionali. - commenta - Esco dalla lista con cui ho affrontato le scorse elezioni amministrative, aderisco al gruppo misto, un passaggio temporaneo ma obbligato per dare seguito al proposito di costruire il soggetto che risponde al nome di “Progetto Sardegna”».

Sono i propositi per le prossime elezioni regionali ad aver innescato un meccanismo inaspettato, scaturito dal “balletto” dei candidati; il primo cittadino Mauro Usai appoggia pubblicamente la candidatura di Alessandro Pilurzu (della lista “Mauro Usai Sindaco” ma candidato con il Pd, dove è presente anche la discesa in campo di Francesco Melis) scatenando le reazioni del Pd e di buona parte dei componenti del Consiglio stesso. Marco Loddo sostiene Simone Pinna e Alessandro Lorefice appoggia Gigi Rubiu. Proprio Lorefice (Uniti per Iglesias) è da qualche giorno al centro di alcune indiscrezioni che lo vorrebbero fuori dalla maggioranza e pronto per l’adesione al progetto di FdI: «Non escludo una mia uscita, – rivela – considerando il comportamento del sindaco che, schierandosi a sostegno di un determinato candidato, si è reso protagonista di un comportamento inqualificabile, mettendo nella condizione i consiglieri di dover abbandonare la maggioranza».

Lo scenario

L’attuale scenario registra una situazione particolare, alcune forze non raggiungono il numero minimo che consente di poter costituire un gruppo autonomo, composto da 3 unità e dove degli assessori non hanno una rappresentanza politica forte all’interno dell’Aula: con l’uscita di Pinna, Giorgia Cherchi può contare solo su Matteo Demartis, con quella eventuale di Lorefice, ad Angela Scarpa rimarrebbe Nicola Concas. A tal motivo Federico Melis (gruppo misto) è il promotore di una richiesta di convocazione della commissione statuto per discutere la modifica del regolamento: «È improntato sui calcoli con 30 consiglieri e non 24. - spiega - Per costituire un gruppo i componenti devono essere un decimo del Consiglio, pertanto 2,4. Chiediamo di arrotondare per difetto anziché per eccesso».Per Luigi Biggio, consigliere FdI: «Quella attuale è una Giunta abusiva. Serve subito un un rimpasto, o sarà la città a pagare le conseguenze di quanto sta accadendo».

