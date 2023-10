Sale la febbre per la Torres 

Sassari. La febbre rossoblù sale, le ambizioni crescono, i sogni resistono. Paradossalmente, ma mica tanto, sono società e squadra a tenere i piedi ben piantati per terra. «Il calendario neanche lo ricordo, so solo che la prossima avversaria è il Perugia, una delle grandi» confessa Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres. Se l’estate 2022, quella del ripescaggio ad agosto, è stata vissuta come una corsa all’inseguimento in un mercato che ormai offriva pochissimo, l’estate 2023 con la salvezza anticipata ha consentito di muoversi per tempo, soppesando le scelte. Che si sono rivelate vincenti. Sette su sette in campionato, unica squadra europea tra i campionati professionistici maggiori. Uno su uno in Coppa Italia, con la seconda vittoria nel derby con l’Olbia. Sono ben 23 i giocatori utilizzati finora per almeno mezzora. Due squadre, in pratica.

Ds Colombino, sorpreso di questa partenza?

«È oltre le più rosee aspettative, i 21 punti che abbiamo ora li avevamo fatti nel campionato scorso al termine del girone d’andata».

Quali sono stati gli obiettivi sul mercato?

«L’idea era di migliorarci e puntare ai playoff. Abbiamo portato avanti un’idea tattica del mister, poi modificata in base alle caratteristiche dei giocatori che sono arrivati. Con l’ingaggio di Idda ad esempio abbiamo potuto pensare alla difesa a tre».

Cosa è stato decisivo nella formazione del gruppo?

«Oltre al lavoro dello staff è stato importante il processo di ambientamento facilitato dall’intelligenza dei ragazzi nuovi, che pur avendo esperienza e una carriera importante si sono integrati con intelligenza e delicatezza. Questo mi ha sorpreso, è un gruppo veramente forte. E ancora non abbiamo visto tutti i giocatori: si allenano al massimo, mi auguro che tutti possano essere utilizzati».

È esagerato parlare di Torres con due squadre?

«Questa è la nostra forza, i ragazzi sono sempre stati sul pezzo ed è stato giusto che il mister abbia dato loro la possibilità di giocare in Coppa Italia. Poi si sa, il campionato è lungo, ci sono le squalifiche e quindi tutti devono essere pronti a sfruttare le occasioni. Come ha fatto ad esempio Cester».

Quanto conta la personalità?

«I momenti di difficoltà bisogna saperli affrontare. I ragazzi sanno soffrire, tenere botta e quando devono colpire, colpiscono. Personalità vuol dire anche capire i momenti della partita, quando stare bassi e quando pungere. E partite facili non ne abbiamo avute».

Qual è l’obiettivo? Può cambiare dopo ottobre, dove affrontate altre corazzate?

«Noi ragioniamo partita dopo partita, non è una frase fatta. Siamo equilibristi sulla corda: non dobbiamo guardare la fine della corda ma la punta dei piedi. Siamo appena alla settima giornata, mancano 31 partite, è lecito che i tifosi sognino e riportarne così tanti allo stadio era un altro obiettivo della società. Una Torres che vince sette gare di fila non c’è mai stata, ma noi del club dobbiamo ragionare passo dopo passo».

