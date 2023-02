Sale la febbre per la sfida 

Da Bari sale la febbre per la gara contro i rossoblù. Più di 20 mila i biglietti staccati in vista del match di sabato: in palio per la squadra di Mignani la possibilità di agganciare il secondo posto, con un successo. Dopo le due battute d’arresto contro Palermo e Perugia, i pugliesi si sono ripresi sotto l’aspetto mentale e soprattutto in ottica di classifica, con le ultime due vittorie consecutive arrivate contro Cosenza e Spal. La squadra di Mignani punta molto sulle verticalizzazioni col 4-3-1-2, col trequartista che in fase di possesso va a fare il vertice alto e con la possibilità di optare per più soluzioni in attacco. I baresi non sottovalutano i rossoblù: «Il campionato è lungo e la partita di sabato non sarà comunque decisiva per le sorti del nostro campionato», il parere del portiere Elia Caprile.

L’ex in dubbio

All’Antistadio lavoro a parte per Michael Folorunsho, personalizzato per Damir Ceter, l’ex attaccante colombiano del Cagliari passato nell’estate 2022 ai pugliesi. Oggi seduta pomeridiana a porte chiuse.

