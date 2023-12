Sale il sennori, cadono olimpia e ferrini 

Scivolone della Ferrini Quartu, sorpresa dalle alte percentuali al tiro del Cus Sassari di Salvatore Spanu (35 punti) nel 10° turno del girone sardo i Serie C Unica. Non ne approfitta l’Olimpia, ko contro il Sant’Orsola, che manca il sorpasso in vetta. Successi per il Sennori di Hubalek ad Alghero, per la Torres sull’Astro e per la Manitech Elmas a Calasetta.

Cus-Ferrini 100-82

Cus Sassari : Onali ne, Dongu 7, Demartis ne, Lizzeri 7, Spanu 35, Ruiu, Campus, Cecchini 10, Piras ne, D'Elia 30, Canu ne, Gaio 11. Allenatore Sassu

F. Delogu Legnami Quartu : Porrà 2, Graviano 18, Saba 5, Vadilonga 2, Pedrazzini 15, Pisu, Samoggia 24, Madau ne, Marras 16. Allenatore Cocco

Parziali : 30-18; 50-41; 75-62

Torres-Astro 93-82

Sef Torres : Carta 19, Dore 12, Raffo ne, Tanda ne, Spano 14, Piredda 7, N. Pisano 6, Canu 4, S. Piredda 8, R. Pisano 16, Cabras 4, Fiori 3. All. Carlini

Astro Cagliari : Sechi, Susini 4, Manca 9, A. Bonacci 19, Balia ne, Sanciu 9, L. Bonacci 7, Solinas 4, Badellino 14, Poma 16. Allenatore Frau

Parziali : 36-20; 47-25;

Calasetta-Elmas 62-63

Il Veliero Calasetta : D. Zucca ne, Porricino, Pipiciello 7, Corsentino, S. Zucca 14, Werlich 13, Paddeo 12, Salis 8, Ivaldi 2, Vigo, Barreiro 6. Allenatore Magiera

Manitech Elmas : Biggio 12, Secci ne, Podda 2, Di Ciaula 5, Olla 7, Vadilonga 4, Boetti 6, Piano ne, Serra 18, Carrucciu 9. Allenatore Benucci

Parziali : 17-14; 33-30; 50-45

Din. Ac.-Sennori 78- 100

Dinamo Academy Alghero : Macciocu, Angius, Obino 2, Denti, Giua 4, Pitirra 14, S. Casu 15, Mura, Vasselli 6, E. Casu 24, Barabino 3, Desole 10. Allenatore Mura

Innovyou Sennori : Nieddu, Cordedda 17, Cherchi 4, S. Piras 2, M. Piras 8, Merella 23, Marreu 8, Pisano 9, Bertolini 2, Presta, Hubalek 23, Corrias 4. Allenatore G. Piras

Parziali : 25-26; 34-44; 61-64

Olimpia-S. Orsola 61-71

Olimpia Cagliari : Motzo 5, Mercenaro 11, Tocco 19, Piras 12, Chessa 4, Palazzi, Dessì ne, Frattaroli 6, Scanu ne, Pandori ne, Corsi 4, Terrosu. Allenatore Zucca

Sant’Orsola Sassari : Bergdolt, Puggioni 15, Serra 21, Aroni 20, Desole 2, Fara 4, Gueye, Usai 4, Scanu Manunta 5, Fancello. Allenatore Porcu

Parziali : 14-12; 29-37; 50-45

RIPRODUZIONE RISERVATA