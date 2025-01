Sale il numero di defunti: sì all’ampliamento del cimitero 

È in corso l’ampliamento del cimitero di Villacidro con l’attuazione di un progetto del valore di 764.660 euro. Negli ultimi anni, il numero di decessi nel comune è aumentato notevolmente e la scarsità di loculi disponibili ha reso urgente trovare una soluzione per far fronte alle esigenze della comunità. «Si tratta di un intervento di grande rilevanza per la nostra comunità – dice il sindaco Federico Sollai –. Questo progetto rappresenta una risposta concreta a un’esigenza sempre più pressante, derivante dall’incremento della domanda di spazi cimiteriali registrato negli ultimi anni».

È prevista la realizzazione di 468 loculi, ai quali si aggiungerà la predisposizione per ulteriori 350. L’intervento è stato finanziato grazie a un contributo combinato di fondi regionali per il valore di 264.000 euro e risorse comunali per il valore di 500.000 euro. Al momento rimangono disponibili solo quattordici loculi ancora liberi e completamento dei lavori di ampliamento del cimitero è previsto entro 250 giorni, circa otto mesi. «Contiamo di realizzare circa cento nuovi loculi già nei primissimi mesi – prosegue Sollai – così da rispondere tempestivamente alle esigenze più urgenti della comunità. Negli ultimi anni, l’evoluzione demografica ha posto l’amministrazione di fronte a una situazione complessa e delicata, rendendo necessario un intervento immediato».

