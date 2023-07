Saldi, una partenza senza il botto 

Le grandi speranze dei commercianti anche quest’anno potrebbero non durare a lungo. La stagione 2023 dei saldi estivi in Sardegna è partita infatti giovedì scorso tra nuove incognite e vecchie difficoltà che potrebbero rallentare gli affari di un comparto che puntualmente aspetta l’inizio della promozioni per smaltire i campionari e recuperare un po’ di terreno dopo mesi trascorsi a combattere contro i giganti del commercio online e le grandi catene internazionali di negozi. Difficoltà ormai storiche a cui ora si aggiunge il fardello dell’inflazione che ha svuotato le tasche delle famiglie e ristretto i budget per gli acquisti di fine stagione.

Le aspettative

Le vendite, in realtà, in questi primi giorni di sconti hanno registrato andamenti a macchia di leopardo, premiando le storiche vie dello shopping e le località più battute dai turisti, questi ultimi sempre pronti a spendere qualche euro in più sull’onda dell’entusiasmo vacanziero. «Non tutti, però, stanno esultando», spiega Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti. «Prendendo il caso di Cagliari, le strade del centro hanno registrato buoni affari, trainati anche dall’arrivo dei croceristi; ma nelle vie più periferiche i flussi di clienti si sono quasi azzerati».

Il rappresentante dei negozianti non vuole essere catastrofista: «Sia chiaro, attraversiamo un momento di crisi economica che ci impone di essere positivi e propositivi, ma è necessario anche fare di tutto per sfruttare al meglio l’occasione dei saldi».

Speranze

Giuseppe Scura (Confcommercio) conferma la partenza a rilento di una stagione posticipata di qualche giorno proprio per concedere alle attività più tempo per smaltire a prezzo pieno i campionari primaverili ed estivi invenduti a causa del maltempo dei mesi scorsi: «Il vero banco di prova sarà durante questo weekend. L’esordio di giovedì potrebbe infatti aver disorientato la clientela. Non ci resta quindi che attendere le prime due settimane di saldi, il periodo che di solito regala i volumi di affari più consistenti».

Carovita

A ribadire la congiuntura economica difficile ci ha pensato anche l’Istat che nell’ultimo report ha registrato l’ennesima stretta ai consumi. «Con gli italiani che continuano a spendere di più per comprare di meno. Per cui le vendite al dettaglio a maggio, rispetto ad un anno prima, risultano positive sotto il profilo del valore (+3%) ma non del volume (-4,7%). A partire dagli alimentari. La colpa è dell'inflazione ma anche della primavera più fredda del solito che ha frenato gli acquisti dei capi di stagione. Tuttavia, gli ultimi dati dell'Istat fotografano il boom dei discount (+11%) e, all'opposto, la crisi dei negozi (-0,6%).

