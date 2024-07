Saldi, una partenza a rilento 

Non è stata proprio una partenza col botto quella dei saldi estivi a Tortolì. Complice il caldo africano e forse la data di partenza fissata lo scorso sabato, non c’è stata una vera corsa agli acquisti. Ma i commercianti restano fiduciosi, o per lo meno sperano in una ripresa. Sono lontani i tempi in cui le svendite erano tanto attese. A limitare la corsa agli acquisti si sa, in generale la crisi economica, il carovita e non solo. Sulle vetrine dei negozi del centro compaiono cartelloni colorati con scritte saldi in ogni lingua: si va dal 10 al 50 per cento in tutti i settori: dall'abbigliamento, alle calzature passando per gli accessori.

Voci

Valentina Argiolas, che sul viale Monsignor Virgilio appena dopo il Corso Umberto, ha un negozio di intimo dice: «In generale si vede ancora poca gente. Per quanto mi riguarda ho in saldo al 50% la collezione dei costumi della passata stagione e per quella di quest’anno attenderò come sempre metà agosto». Pochi metri più avanti si trova uno storico negozio di abbigliamento. «Tutto molto a rilento», dice Gianni Piroddi, «non vedo questa grande corsa agli acquisti. Con la riapertura del Corso sembrava inizialmente ci fosse un po’ di movimento la sera, ma ora mi sembra tutto fermo». Dello stesso avviso Leonardo Podda del negozio di calzature sul viale. Come stanno andando i saldi?. «Nì» chiosa il commerciante, «solitamente partono con più fermento ma al momento vanno a rilento». Turisti? «Pochi, durante il giorno poi nelle ore più calde sono al mare». In serata con la Notte bianca primo sondaggio sul movimento notturno.

I clienti

Sono le 12 e il sole batte forte, la temperatura sfiora i 32 gradi e sono poche le persone che passeggiano nel centro tortoliese. Una giovane donna con in mano due buste appena uscita da un negozio ha l'aria di una che ha fatto affari. Com’è andato lo shopping? «Sono soddisfatta - dice la cliente che arriva da Jerzu - ho comprato un abito da cerimonia e un paio di scarpe col 30 per cento di sconto. Ora devo trovare il vestito per mio figlio» dice. Roberto Chiai proprietario di una boutique. «Abbiamo lavorato bene sabato. Ci affidiamo alla clientela locale più che ai turisti, i saldi sono comunque un'occasione per i nostri affezionati e per nuovi clienti. Ci sono ancora due mesi di promozioni, siamo fiduciosi». I commercianti del Corso Umberto provati da cinque mesi intrappolati in un cantiere che finalmente è terminato sperano nella ripresa, anche qui non c’è per il momento una vera caccia all’affare. Si attende la riapertura della strada alle auto il 1 agosto. Insomma, i saldi devono ancora decollare. Confidando nelle Npotti bianche che attraggano acquirenti.

