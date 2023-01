Saldi partiti ma il budget crolla 

L’avvio ufficiale è previsto per giovedì 5, anche se le piattaforme web già da giorni hanno iniziato a “bombardare” di offerte i consumatori e nei negozi non sono mancate le promozioni per invogliare gli acquisti natalizi. Fra due giorni parte la stagione dei saldi invernali: anche a Oristano via le luminarie dalle vetrine e spazio ai cartelli che annunciano imperdibili occasioni. Le aspettative dei commercianti sono alte, dopo un mese di dicembre a due velocità; in tanti approfitteranno degli sconti per concedersi qualche sfizio, ma senza sperperi secondo le previsioni di Confcommercio.

L’occasione

«Ancora non abbiamo una stima precisa - afferma il presidente dell’associazione cittadina Nando Faedda - ma è probabile che sulla scia dell’andamento nazionale, anche qui si assisterà ad una contrazione della spesa. I rincari, l’aumento l’energetico e il clima di generale sfiducia impongono acquisti oculati». Dopo una partenza incoraggiante, il 2022 si è rivelato piuttosto avaro con il settore. «La guerra ha inciso in maniera prepotente - prosegue Faedda - anche se tutto sommato durante le festività natalizie i negozianti oristanesi hanno lavorato abbastanza bene». Certo, il clima primaverile non ha favorito la vendita di capi spalla e piumini, rimasti in stand-by tra gli scaffali. Ma sotto l’albero i pacchetti da scartare non sono mancati: pensierini più che regali costosi e molti acquisti personali. «Rispetto allo scorso anno è andata bene - dice Elisabetta, commessa del negozio Inside - il budget di spesa è aumentato. Ora siamo fiduciosi per il periodo dei saldi, tra i clienti c’è molta attesa».

Gli affari

Vendite col segno più anche per il negozio di calzature Carpatinus. «I numeri registrati nel mese di dicembre si avvicinano a quelli del pre-pandemia - osserva Floriana Bifulco - Dopo anni di restrizioni la gente ha ripreso a viaggiare, abbiamo lavorato bene sia con la pelletteria che con la valigeria». Non tutti sorridono, per qualcuno il periodo dello shopping natalizio è stato disastroso. «Totalmente da cancellare» sentenzia Paola Vacca, titolare del negozio Farfalle. Per la commerciante il peso delle bollette, il prezzo della benzina e i timori per nuovi aumenti hanno scoraggiato la clientela. «Il 2022 è stato un anno decisamente anomalo, difficilmente prevedibile - va avanti - si è lavorato nei mesi in cui solitamente c’è calma piatta e si sono battuti pochi scontrini quando invece ci si aspettava di più». L’auspicio è di recuperare con i saldi, anche se la data non convince tutti. «Ci ritroviamo a svendere la collezione a inverno neppure iniziato - afferma Paola Vacca - perfino la merce arrivata appena due settimane fa». Posticipare l’avvio, d’altro canto, secondo il presidente di Confcommercio avrebbe poco senso. «Ormai le promozioni sul web durano tutto l’anno» spiega Nando Faedda. Meglio quindi dare ai commercianti di vicinato l’opportunità di combattere la concorrenza dell’e-commerce. E ai consumatori la possibilità di scegliere e misurare il capo desiderato.