Saldi, parte la caccia all’affare  

Finiti gli acquisti dei regali natalizi da mettere sotto l’albero, e con l’onda lunga del Black Friday che a novembre, ormai da qualche anno, fa concorrenza alle svendite di fine stagione, parte oggi ufficialmente nell’Isola la caccia all’acquisto conveniente con i ribassi proposti dai saldi invernali. Le promozioni andranno avanti fino al 5 marzo e sulle vetrine dei negozi, già da qualche giorno, sono presenti i primi cartelli che annunciano l’affare.

La spesa ridotta

Lo shopping nell’Isola interesserà 155 mila persone e ogni famiglia spenderà in media intorno ai 198 euro, qualcosa in meno dello scorso anno, quando la spesa media si aggirava sui 212 euro. La spesa media pro-capite sarà di circa 90 euro. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio si tratta di un giro d’affari di oltre 31 milioni di euro nel Sud Sardegna, in ribasso rispetto al 2023, quando si erano sfiorati i 33 milioni di euro.

Meteo e internet

«L'inizio dei saldi a febbraio avrebbe sicuramente agevolato il commercio», afferma Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna. «Oggi l'offerta per il consumatore è maggiore rispetto agli scorsi anni, rimodellata sulle attuali condizioni meteorologiche». Le temperature elevate fino al tardo autunno hanno infatti fatto crollare le vendite dei capi invernali. Detto questo, è cambiato anche il mondo del commercio. «Anche i cosiddetti negozi di vicinato si attrezzano con le vendite online. Mancano i controlli nei confronti di chi propone le vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno, a discapito di coloro che rispettano le regole e attendono i periodi giusti, imposti per legge».

La spinta dei regali

Ad aprire le danze degli sconti invernali oggi sarà la Befana: con una spesa da 2,3 miliardi in regali per l'Epifania e il 63% dei consumatori che farà acquisti in saldo, il settore del commercio al dettaglio si confronta con le sfide di inizio anno, misurando così sul campo l'impatto dell'inflazione sui consumi degli italiani. «Saranno due italiani su tre a fare regali per l'Epifania, per una spesa complessiva di 2,3 miliardi, 300 milioni più dello scorso anno e 100 milioni più dell'Epifania del 2020». La stima è del centro studi di Confcooperative che calcola: «La spesa media per ciascun consumatore sarà pari a 85 euro. Per la Befana al Sud si punterà ai giocattoli (il 60%), sulle tradizionali calze al Centro (40%), sull'abbigliamento al Nord (44%). Confcooperative evidenzia anche che, «però le festività hanno acuito le difficoltà per 10 milioni di italiani».

Le cinque regole

Ma attenzione, per acquistare bene durante i saldi è sufficiente non dimenticare cinque piccole regole fondamentali per uno shopping conveniente. Il negoziante ha l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. I capi proposti devono avere carattere stagionale, di moda o avere un ulteriore sconto se venduti fuori stagione. Non può essere rifiutato l’utilizzo della carta di credito, ma anzi vanno favoriti i pagamenti cashless. Mentre per quanto riguarda i cambi e la prova dell’abbigliamento sono a discrezione del negozio, sempre che il capo non sia danneggiato o fallato.

