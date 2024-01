Saldi, la partenza è incoraggiante 

La consueta fila davanti ai grandi marchi nel Largo e via Manno, né all’interno, davanti ai camerini, è vero, non c’è. «Metti che è un giorno feriale, mettici pure la pioggia, la fila non c’è da nessuna parte. Detto questo, non va male. E per oggi, giorno dell’Epifania, siamo sicuri che andrà pure meglio», dice Omar Concu, titolare di un negozio di abbigliamento di pregio nel Largo. La prima giornata di saldi invernali, insomma, non è un boom (ma la verità è che nessuno se lo aspettava) ma è comunque un successo, a sentire i negozianti. Nelle vie ad alta densità di negozi, via Manno, via Garibaldi, via Paoli, via Alghero, neppure la pioggia caduta a fine mattinata e poi di nuovo la sera, nel pomeriggio, ha fermato il popolo dello shopping. Tante le persone in giro già dalla mattina, molti con i sacchetti in mano. E i commercianti sono soddisfatti di come stanno andando le prime ore di saldi.

Ottimismo

È vero, dopo appena un giorno, è presto per fare un bilancio, ma su questi saldi tutti contano e non poco. «Premesso che di fronte alle ripetute vendite promozionali di molti commercianti, il Black Friday etc. i saldi non sono più quelli di un tempo, siamo comunque abbastanza convinti che le persone non rinunceranno a fare acquisti, levandosi pure qualche sfizio», dice ancora Omar Concu. Sarà l’entità degli sconti, che in molti casi arrivano già al 50%, fatto sta che gente in giro ce n’è tanta e non sono pochi quelli che approfittano dei saldi per fare un buon affare. «Per il momento c’è un bel movimento», dice un commesso di Dan John, negozio di abbigliamento in via Manno. «Sarà un weekend lungo, vedremo come andrà». «Le vendite stanno andando molto bene, soprattutto nelle prime ore della giornata», dice Paolo Angius, negozio di pelletteria, valigeria e accessori in via Garibaldi. «Già prima dell’orario di apertura avevamo un paio di persone che aspettavano in fila e a metà mattina abbiamo registrato un buon incasso. Speriamo che la tendenza, rispetto allo scorso anno, sia migliorativa, ma se le premesse sono queste c’è da essere molto ottimisti», aggiunge.

Acquisti consapevoli

Per segnare la differenza rispetto alle promozioni dei giorni scorsi, i negozi rilanciano con scritte in vetrina dove l’entità degli sconti è rimarcata a caratteri cubitali. In giro per la città è quindi tutto un fiorire di offerte e cartelli colorati per richiamare i clienti. E l’andirivieni è continuo. Paradossalmente, a spingere gli acquisti scontati, scommettono i commercianti, sarà anche il clima che finora (fino a oggi mai un giorno di inverno vero) ha tenuto nei magazzini dei negozi i capi più impegnativi, come i capispalla. Ora, gli sconti convinceranno molti ad acquistarli. «Adesso si venderanno», spiega Andrea Bertola, titolare di un omonimo negozio di abbigliamento in via Garibaldi. «Ormai le persone fanno acquisiti in maniera più consapevole, sia per quanto riguarda i materiali sia per quanto concerne l’opportunità. Nel senso che nessuno, o quasi, acquista più abbigliamento in previsione di, solo perché ci sono gli sconti. Ma lo fa perché quel capo serve veramente», aggiunge.

Tra le scelte dei cagliaritani, vanno ruba t-shirt, felpe, scarpe e pantaloni. «Ci sono parecchie persone e questa è un’ottima notizia», spiega Manuela Anedda, titolare di un negozio di abbigliamento per bambini in via Garibaldi. «Dopo Natale, per noi andato bene, le persone stanno acquistando già il primo giorno di saldi», dice ancora, quando tradizionalmente le vendite stentano proprio in attesa di sconti maggiori.

Oggi si replica: tutti i negozi saranno aperti e molti anche per la giornata di domani.

