Saldi invernali al via, ma niente assalto ai negozi 

La Befana porta dolci, ma anche un ponte lungo perfetto per fare shopping. Soprattutto ora che sono partiti i saldi. Così, con un budget medio di 218 euro, secondo un sondaggio Ipsos-Confesercenti saranno circa 8 milioni gli italiani che approfitteranno dei ribassi, il 49% dei quali lo farà nel corso di questi tre giorni. E l'effetto sconti si vede già nelle principali vie commerciali della penisola, che si sono riempite di acquirenti interessati, pur senza né file né “assalti” alla ricerca dell'occasione più ghiotta. Da Nord a Sud, ad accentuare l'affollamento dei centri storici ci sono i turisti, anche loro approfittano dei saldi, come si vede nella capitale italiana della moda, Milano. Nel capoluogo lombardo, spiega il vicepresidente di Confcommercio Milano Gabriel Meghnagi, la maggior parte della clientela è "donna, gli uomini si 'sveglieranno' fra qualche giorno". Più in generale, la sensazione che emerge è quella di un avvio tiepido ma tutto sommato positivo degli sconti stagionali. E, se in Toscana vanno bene i centri commerciali - ai Gigli di Campi Bisenzio all'apertura c'erano 1200 acquirenti in coda, mentre al Barberino outlet sono state contate 17mila presenze - sembra esserci un po' un ritorno ai negozi di prossimità e delle aree storiche. Lo si vede a Torino, dove tra l'altro i commercianti interpellati dalla Confesercenti locale hanno riportato uno scontrino medio (150 euro) in crescita rispetto allo scorso anno.

Roma parte in controtendenza: «Mi sembra ci sia poca gente in giro, non è una giornata “da saldi”», sostiene Massimo Bertoni, presidente della Federmoda capitolina, che ha anche criticato la pratica degli sconti prima del periodo dei saldi, una pratica vietata, «e non ci sono controlli dei vigili».

Secondo quanto riportato da Ipsos-Confesercenti, il budget sarà più alto al Centro (262,87 euro) e al Sud (215,13), mentre nelle regioni settentrionali si stima una spesa media di poco meno di 200 euro. Le persone tra i 35 e i 65 anni avranno più risparmi da investire (238,88 euro) degli under 35 (176,27).

