Saldi, il maltempo cambia le date 

Il calendario dei saldi in Sardegna si adegua al maltempo. Nuvole, pioggia e temperature non proprio primaverili hanno caratterizzato gli ultimi mesi dell’Isola, spingendo le famiglie a indossare oltre il tempo previsto piumini e abiti pesanti. Una sciagura per gli imprenditori turistici, ma anche per i negozi di abbigliamento che hanno ancora i magazzini pieni di costumi da bagno, magliette e bermuda. Una piccola grande emergenza “climatico-economica” che ha non a caso ha spinto la Regione, in accordo con associazioni di consumatori e rappresentanti del mondo del commercio, a posticipare di qualche giorno l’inizio ufficiale dei saldi estivi: dal 1 al 6 luglio. Meno di una settimana che, nella speranza degli esercenti, potrebbe stimolare gli acquisti nei primi giorni di vera estate.

Prospettive

«La stagione degli acquisti primaverili è andata a rilento», conferma Roberto Bolognese, presidente regionale della Confesercenti. «Il clima fino a ora non è stato benevolo e i negozi hanno fatto fatica a smaltire i campionari. Da qui la scelta, presa di concerto con la Regione, ma partita ovviamente dalle richieste degli stessi esercenti, di posticipare, anche se di poco, l’inizio delle promozioni».

Le attese dei negozianti, come ogni anno, intrecciano comunque speranze e disillusione per un settore sempre più dominato dalle vendite online. Tuttavia, gli sconti proposti dai punti vendita tradizionali continuano ad attrarre una buona fetta di consumatori che vogliono tastare con mano la merce.

Strategia

Solitamente l'inizio dei saldi era programmato per il primo sabato del mese che quest'anno cade l'1 luglio. «Un importante momento per i commercianti sardi nella speranza che possa rappresentare una boccata d'ossigeno per il settore, reduce da alcuni anni difficili», ha sottolineato l'assessore regionale al Commercio Gianni Chessa. «Sarà importante anche vigilare sul rispetto delle regole per salvaguardare i diritti dei consumatori. A breve, convocherò un altro incontro con le associazioni di categoria per affrontare i problemi del commercio e raccogliere le loro istanze. Sono convinto che con un efficace spirito di collaborazione tra le varie componenti si possano conseguire ottimi risultati per il bene della Sardegna. Non va trascurato anche un rafforzamento delle attenzioni e delle garanzie nei confronti dei consumatori».

Scorrettezze

Il nuovo calendario non riuscirà infatti a scacciare le vecchie brutte abitudini del settore: «Come ogni anno cercheremo di vigilare il più possibile per contrastare pratiche scorrette da parte di esercenti e grandi catene, come l’invio di sms con promozioni dedicate a una clientela ristretta che violano comunque le regole sull’inizio delle promozioni», conclude Bolognese. «Nei centri urbani i controlli sono più efficaci, ma nelle periferie, dove tra l’altro si concentrano anche i grandi centri commerciali, la possibilità di contrastare promozioni anticipate, mascherate e non lecite è difficile».

