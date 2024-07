Saldi, i turisti salvano gli affari 

Tanto movimento e tanti turisti. E chi entra nei negozi di solito lo fa per comprare. Nell’Isola sono cominciati ieri i saldi estivi e i negozianti cagliaritani hanno risposto presenti. Ieri attività del centro aperte fino a mezzanotte, oggi apertura straordinaria per sfruttare, anche, lo sbarco della nave da crociera. Gli sconti dureranno 60 giorni, stop il 6 settembre. Complice il meteo, che ha tenuto molti lontani dalle spiagge, ma anche la volontà di accaparrarsi le occasioni migliori, le vie dello shopping si sono riempite di potenziali acquirenti.

I negozianti

Intanto i commercianti si dividono, tra chi si dichiara soddisfatto dell’afflusso di clienti e chi invece avrebbe sperato in un avvio migliore. «Fin qui è stato un avvio molto positivo, la scritta “saldi” ha attirato molta gente e il primo giorno è stato oltre le aspettative», racconta Cristian Scalas, responsabile di Ticalza in via Garibaldi. Incremento del giro d’affari anche per Nunzia Pili, responsabile di Liu Jo in via Manno: «C’è molto movimento, ancora i clienti non comprano tantissimo ma le vendite sono comunque lievemente aumentata, siamo ottimisti». Discorso simile di Ida Colizzi, di Tendenze in via Roma: «Per ora siamo sotto l’esordio dell’anno scorso ma l’effetto saldi si è fatto sentire, la maggior parte di chi entra in negozio lo fa per comprare».

Le previsioni

Secondo le stime di Confcommercio Sud Sardegna, i numeri di quest’anno sono in leggero rialzo rispetto al 2023: il giro d’affari dovrebbe assestarsi intorno ai 25 milioni di euro, due in più rispetto ai 23 milioni dell’anno passato. La previsione è che ogni famiglia sarda spenderà 154 euro (contro i 146 del 2023), cioè 70 a persona (l’anno scorso erano stati 65). «Possiamo essere cautamente ottimisti. Le aspettative quest’anno sono migliori grazie alla leggera diminuzione dell’inflazione, e ci sono dei segnali che si concretizzi qualche acquisto in più», fa sapere il direttore di Confcommercio Sud Sardegna Giuseppe Scura.

Boom di turisti

Ieri però a trainare gli affari sono stati soprattutto i turisti. «Nel mese di luglio sono previsti flussi importanti, che potrebbero dare un forte contributo», continua Scura. «Dipenderà però anche dall’appeal che i singoli commercianti sapranno dare alle proprie vetrine per attirare gli acquisti d’impulso». Una strategia che funzionato nel caso di Tr3nds, nel Largo Carlo Felice, come spiega il titolare Gabriele Altana: «Il giro di turisti ci ha aiutato tanto, e mediamente chi ha provato qualcosa poi l’ha acquistata. I cagliaritani li aspettiamo alla notte colorata».

Le notti colorate

Sono in tanti a riporre le speranze nelle serate, quella di ieri e a seguire ogni giovedì, in cui l’afflusso nelle vie dello shopping dovrebbe aumentare grazie all’apertura delle attività fino alle 24. Soprattutto chi si dichiara insoddisfatto dell’esordio della stagione di sconti. «Finora un primo giorno sotto le aspettative. C’è sicuramente più movimento ma molti entrano, provano i capi e poi non comprano», fanno sapere da Inside in piazza Yenne. «Un sabato normale, finora non si è avvertito alcun effetto saldi», chiosa invece Pier Carta di Le Boutique Messagerie, in via Garibaldi.

