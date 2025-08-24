Saldi estivi, il caldo azzoppa gli affari 

Troppo caldo, pochi acquisti. Come era prevedibile le alte temperature di luglio hanno azzoppato i saldi di fine stagione nei negozi della città.Ma ad agosto, complice per diversi giorni un clima meno afoso, la situazione sembra migliorata. Così nei negozi si vedono più clienti anche se spendono meno. Un’impennata delle vendite dovuta comunque anche agli ulteriori ribassi: nelle attività, in attesa della nuova collezione, c’è quasi ovunque il metà prezzo.

I commenti

«Siamo partiti con gli sconti al venti e trenta per cento» conferma Marcella Foti del negozio di abbigliamento Sciccherie in viale Colombo, «poi siamo passati al 35, 60 per cento e adesso in questi giorni siamo al 50 con qualche capo al 60. Di certo come sono aumentati gli sconti sono aumentati i clienti. Il caldo di luglio e della settimana prima di ferragosto, ha senza dubbio frenato gli acquisti: con 40 gradi non esce nessuno, in giro c’è il deserto. Adesso ne stanno approfittando anche per comprare qualche abito da cerimonia a prezzi scontati considerato che da noi anche a ottobre e novembre vesti i capi estivi».

Roberta Ferretti del negozio sportivo Sportmania in via Marconi evidenzia che «rispetto agli anni scorsi se parliamo di saldi, le cose sono molto cambiate. Prima spendevano di più, adesso il budget è limitato e anche quella parte di turisti di questo periodo che magari compravano le tute, le maglie, adesso prendono il costumino da usare questi giorni di vacanza e basta. Anche noi abbiamo iniziato con il 30 adesso abbiamo il 50%».

Molti negozi chiusi

In via Porcu tra serrande abbassate da anni e ferie, i negozi aperti si contano con le dita di una mano. Tra questi c’è Idee Sopra e Sotto di Daniela Falchi: «Non mi posso lamentare», dice. «I saldi sono andati bene e continuano ad andare bene. Sto facendo il 50% di ribassi da qualche giorno sui costumi e la gente li compra. Anche chi all’inizio di stagione ne ha comprati senza saldi, adesso è tornato per prenderne altri con lo sconto, magari da tenere anche per la prossima stagione». Poco più avanti Claudia Mereu di I Love Boutique borse, abbigliamento e accessori, aggiunge: «Sembra di essere un po’ sulle montagne russe. Un giorno va bene e un giorno va male. Quando c’è caldo non si vede nessuno, poi se la serata è fresca invece i clienti arrivano. Per questo non ha senso aprire prima delle 17. Speriamo che il tempo ci dia un po’ di tregua».

I veterani

Aperto da ormai 75 anni, non ha risentito della crisi il negozio di abbigliamento Caria in via Vittorio Emanuele. Uno dei titolari Franco Ziri spiega: «Se siamo ancora qui dopo tanto tempo vuol dire che per fortuna la gente continua a sceglierci e a volerci bene. I saldi stanno andando benissimo, sarà forse perché noi facciamo prezzi bassi tutto l’anno che scontati diventano ancora più bassi. Adesso abbiamo tutto al 50 per cento». I capi più scelti? «T-shirt e pantaloncini».

