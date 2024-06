Saldi estivi, dal 6 luglio caccia all’affare 

Saldi estivi alle porte in Sardegna. La caccia all’affare parte sabato 6 luglio e si chiuderà il 3 settembre. L’assessore al commercio Franco Cuccureddu ha firmato il decreto che dispone l’avvio dei ribassi di stagione dopo una lunga fase di concertazione con i suoi omologhi in sede di Conferenza delle Regioni. Era necessario infatti trovare una data unica di inizio dei saldi in tutti i territori per scongiurare le trasferte per gli acquisti da regione a regione.

La battaglia

Ci si è organizzati anche a livello regionale con una riunione tenutasi lo scorso 18 giugno, alla quale hanno preso parte, oltre all’assessore Cuccureddu, i rappresentanti delle associazioni del commercio, dei consumatori e la presidente del Consiglio delle autonomie locali Paola Secci. Durante l’incontro, oltre a concordare su data e tempi dei saldi estivi, si è discusso sullo slittamento dei ribassi invernali. È una battaglia portata avanti da Confesercenti e dalle altre associazioni dei commercianti che, a livello nazionale, hanno chiesto che vengano posticipati di un mese, sia quelli invernali (da spostare a febbraio, perché in autunno e a inizio inverno, a causa delle temperature miti, è difficile riuscire a vendere maglioni e giacche pesanti) che quelli estivi.

I punti discussi

Sarà importante - è stato evidenziato - vigilare sul rispetto delle regole per salvaguardare i diritti dei consumatori sul fenomeno dei saldi anticipati e sulla qualità della merce. Il rappresentante del Consorzio regionale dei Ccn (Centri commerciali naturali) ha chiesto che i comuni, in concomitanza con l’avvio della stagione dei saldi, possano prevedere iniziative di animazione nei centri storici. Particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata alla crisi congiunturale del settore commerciale, amplificata dalla concorrenza della grande distribuzione e delle piattaforme online, auspicando un intervento legislativo in tema di rigenerazione urbana per arginare il fenomeno dello spopolamento, che non coinvolge solo i piccoli comuni delle zone interne, e di desertificazione dei negozi di vicinato nei centri storici.

