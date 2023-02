«Saldi? È stato un mese mediocre» 

La via-simbolo offre un colpo d’occhio nuovo, a tratti meno accattivante, ma capace di mostrare qualche tiepido cenno di rilancio in una fase assai particolare e difficoltosa. «Inflazione, caro energia, guerra in Ucraina e in precedenza la pandemia: sono tutti fattori che incidono parecchio sulle spese dei nostri clienti e che hanno cambiato le loro abitudini - prosegue Cambedda -. In questo mese abbiamo potuto constatare come la clientela non sia diminuita. Peccato, però, che sia cambiata parecchio la capacità di spesa delle persone. In questi saldi invernali il dettaglio che emerge è che manca completamente il cosiddetto “acquisto di impeto”.

«I saldi rappresentano sempre un momento atteso: l’accesso della clientela a questo particolare strumento c’è stato ma è calato nettamente il potere di spesa rispetto al recente passato - dichiara Antonio Cambedda, storico commerciante nuorese di abbigliamento e presidente provinciale di Federmoda -. Definirei mediocre questo mese di vendite a prezzi ribassati. Tuttavia, in un simile periodo storico, anche questo andamento non è da disprezzare». A Nuoro il corso Garibaldi offre segnali di ripresa, sebbene in questo scorcio di febbraio non dia il meglio di sé, perlomeno al primo sguardo. Gianluca Deriu, direttore di Confcommercio, sentenzia: «I saldi restano un rito ma andrebbero rinnovati, magari spalmandoli in più periodi dell’anno».

Qualcosa si muove

Le ondate di acquirenti incalliti, quelle persone sempre a caccia dell’affare, non si vedono più.

La via-simbolo offre un colpo d’occhio nuovo, a tratti meno accattivante, ma capace di mostrare qualche tiepido cenno di rilancio in una fase assai particolare e difficoltosa. «Inflazione, caro energia, guerra in Ucraina e in precedenza la pandemia: sono tutti fattori che incidono parecchio sulle spese dei nostri clienti e che hanno cambiato le loro abitudini - prosegue Cambedda -. In questo mese abbiamo potuto constatare come la clientela non sia diminuita. Peccato, però, che sia cambiata parecchio la capacità di spesa delle persone. In questi saldi invernali il dettaglio che emerge è che manca completamente il cosiddetto “acquisto di impeto”.

Ovvero, quello volubile, quel capo superfluo che prima si prendeva senza troppi pensieri, invogliati dai prezzi scontati. In queste vendite ribassate, invece, si fanno solo acquisti decisamente ponderati, pensati da poterli sfruttare anche l’anno successivo».

Spesa ragionata

È il dettaglio che accomuna, emerge lampante tra le vetrine e i negozi che si affacciano lungo l’antica via Majore. Così, alcuni commercianti giocano d’anticipo, affrontano il periodo con opportuni e a quanto pare fruttuosi accorgimenti. «Ho apportato delle significative novità all’interno del mio negozio che mi hanno permesso di incrementare le vendite in saldo del 10 per cento rispetto al pre-pandemia - dichiara Nicolina Carta, titolare di una boutique nella parte alta del Corso -. Le mie scelte mirate hanno dato i risultati sperati. Ho tagliato alcune linee di abbigliamento, magari più costose, per inserirne di nuove. Il segreto è stato puntare sull’alta qualità dei capi ma a un prezzo medio». Carta aggiunge: «In questo momento la gente non ha voglia di spendere tanti soldi per i vestiti. Quindi, devi fare un’altra offerta e assecondare le richieste».

Da tempio dello shopping ad area un po’ snobbata. «Il Corso di Nuoro continua a perdere attrattività - afferma Antonio Cambedda -. I saldi potrebbero andare decisamente meglio se ci fossero nella zona più parcheggi per le auto e strutture destinate all’accoglienza. Ecco perché la gente preferisce i centri commerciali».

