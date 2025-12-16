VaiOnline
Commercio.
17 dicembre 2025 alle 00:26

Saldi al via sabato 3 gennaio in tutta l’Isola: dureranno 60 giorni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I saldi invernali in Sardegna prenderanno il via il 3 gennaio e dureranno 60 giorni. La Regione specifica che la scelta del primo sabato di gennaio è conforme alle linee guida nazionali approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 10 novembre, che hanno concordato di uniformare l’inizio delle vendite di fine stagione in tutta Italia al primo giorno feriale prima dell’Epifania.

I saldi stagionali rappresentano un momento importante sia per il commercio locale sia per i consumatori, offrendo l’opportunità di acquistare prodotti di qualità a condizioni vantaggiose e di sostenere le attività economiche del territorio.

L’anticipo al 3 gennaio costituisce inoltre un periodo strategico per le imprese, in particolare nei centri storici, che potranno beneficiare della presenza di turisti e famiglie in vacanza.

L’assessore del Turismo, artigianato e commercio, Franco Cuccureddu, sottolinea l’importanza di un mercato trasparente e competitivo, rispettoso delle norme regionali sulle vendite straordinarie, e ribadisce l’impegno della Regione a supporto delle piccole e medie imprese, considerate centrali nel tessuto economico e sociale dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 