Saldi al via sabato 3 gennaio in tutta l’Isola: dureranno 60 giorni 

I saldi invernali in Sardegna prenderanno il via il 3 gennaio e dureranno 60 giorni. La Regione specifica che la scelta del primo sabato di gennaio è conforme alle linee guida nazionali approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 10 novembre, che hanno concordato di uniformare l’inizio delle vendite di fine stagione in tutta Italia al primo giorno feriale prima dell’Epifania.

I saldi stagionali rappresentano un momento importante sia per il commercio locale sia per i consumatori, offrendo l’opportunità di acquistare prodotti di qualità a condizioni vantaggiose e di sostenere le attività economiche del territorio.

L’anticipo al 3 gennaio costituisce inoltre un periodo strategico per le imprese, in particolare nei centri storici, che potranno beneficiare della presenza di turisti e famiglie in vacanza.

L’assessore del Turismo, artigianato e commercio, Franco Cuccureddu, sottolinea l’importanza di un mercato trasparente e competitivo, rispettoso delle norme regionali sulle vendite straordinarie, e ribadisce l’impegno della Regione a supporto delle piccole e medie imprese, considerate centrali nel tessuto economico e sociale dell’Isola.

