Saldi al via, commercianti ottimisti 

Fuori dalla Rinascente, venerdì quasi a mezzogiorno, c’è un ragazzo dall’aria smarrita. È venuto a farsi un’idea, Michele Stazzu. «Voglio vedere cosa riesco a trovare, sto cercando un giubbotto che ho visto prima di Natale. Ho messo i soldi da parte, per questo. Sabato torno e con gli sconti magari riesco a prenderlo». Oggi partono i saldi invernali e i cagliaritani sembrano scoprire di avere qualche soldo in più da spendere nei negozi, ora che i prezzi punteranno verso il basso. «Siamo abbastanza fiduciosi», dicono i commercianti, seppure con dei distinguo. «Dopo un Natale molto positivo, ci aspettiamo una stagione di saldi altrettanto buona», aggiungono. Un ottimismo figlio di una sensazione, per il momento. Che, però, fa ben sperare. Ed è per questo che anche domani (domenica) e lunedì, giorno dell’Epifania, i negozi nelle vie dello shopping saranno tutti aperti.

L’avvio

La caccia alle occasioni a prezzi scontati può partire, dunque. Sconti dal 20 al 50 per cento per cominciare, poi si potrà puntare al vero affare con riduzioni fino al 70 per cento, facendo attenzione ai prezzi di cartellino. Dureranno due mesi e nonostante black friday, svendite, ribassi eccezionali, outlet permanenti e offerte (presunte, talvolta) attraverso i canali online, i saldi rappresentano ancora un rito irrinunciabile per molti. O almeno, questo è quello che si augurano i commercianti. «È vero che quest’anno l’inverno è arrivato davvero e le temperature hanno spinto le vendite di giubbotti, maglioni, pantaloni, etc, ma le persone aspettano comunque i saldi per acquistare un capo che senza saldi magari non avrebbero comprato», dice Stefano Cannucci, titolare di uno storico negozio di abbigliamento per uomo in via Garibaldi. «ci sono diverse persone che dopo Natale hanno cominciato ad andare in avanscoperta per capire cosa poter acquistare poi con i saldi. Nei primi dieci-quindici giorni ci sarà bel movimento», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Manuela Anedda che gestisce un negozio di abbigliamento per bambini, in via Garibaldi. «Ho buone sensazioni», dice, «tanto è vero che molti capi li ho anche riassortiti. Parto subito con sconti al 50%, tranne i pezzi continuativi che sono al 30%».

La lista dei desideri

Calzature, maglioni e felpe sono in cima alla lista degli oggetti più desiderati dai cagliaritani, meno interesse si prevede per capispalla, più costosi, e borse. Tra chi, da una parte, sembra più sicuro dell’andamento positivo di un anno appena iniziato, in maniera stabile con quello passato e un Natale fruttuoso di vendite e nuovi clienti, e chi, dall’altra, sembra tenersi modesto, con la fiducia dell’attesa, ieri cominciavano ad essere allestite le vetrine in città. «Dopo un Natale positivo, sui saldi non abbiamo grandi aspettative», dice Andrea Bertola, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento. «Vedremo come andrà», aggiunge. Cauto ottimismo anche per Paolo Angius, titolare di un negozio di pelletteria. «Il Natale è stato leggermente sottotono rispetto all’anno precedente, nei giorni scorsi invece abbiamo lavorato molto bene. Questo per dire che è difficile ipotizzare una previsione», dice. E aggiunge: «Certo, volendo restare ottimisti, per un effetto di “rimbalzo”, crediamo che i saldi spingeranno gli acquisti».

Insomma, sarà per gli sconti più generosi o forse sarà per la voglia di concedersi uno “sfizio”: che sia l’una o l’altra ragione, stavolta i saldi ribaltano le attese più funeree degli anni passati. Nonostante la crisi e l’inflazione, le sensazioni autorizzano all’ottimismo.

