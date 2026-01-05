Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine 

Per i consumatori, i saldi non sono più un momento di acquisto impulsivo come un tempo: tra rincari e budget ridotti, lo shopping diventa una scelta ponderata, fatta di osservazioni attente e compere programmate.

Dopo un weekend partito bene, questo inizio settimana sembra avere un passo più lento: tante le persone che passeggiano incuriosite, ma pochi i sacchetti tra le mani – complici l’appena concluso periodo natalizio e le spese di fine anno.

Lo scenario

«Questi saldi sono iniziati bene, non ho preso molte cose perché avevo già fatto acquisti prima di Natale ma sono comunque soddisfatto», racconta Antonio Atzeni: «Ho trovato sconti anche del 50% ma specialmente per capi estivi». Anche per Angelo Zucca e sua moglie Lucia Zedda ieri è stata la prima passeggiata al centro dall’inizio dei saldi: «Avevamo già comprato quello che ci serviva negli scorsi mesi, nei negozi che già avevano anticipato i saldi. Per oggi non ci siamo imposti nessun budget: vedremo se ci sarà l’occasione per cui varrà la pena spendere ancora». Decisamente più soddisfatte Simona Dessì e Valentina Caria, raccontano di uno shopping di successo nel primo fine settimana di saldi: «Abbigliamento tra Stradivarius e Zara e una borsa al 50% alla Rinascente. È andata molto bene». Continua Valentina: «Io avevo una lista di cose che desideravo e sono riuscita a trovare tutto in saldo, sono molto soddisfatta. Non avevamo prefissato alcun budget, servono anche i regali e le gratificazioni ogni tanto».

Non è tutto oro quel che luccica. Tra la merce esposta al grido di “saldi imperdibili” tanti osservano collezioni passate e merci della stagione estiva.

Non tutti contenti

«Stiamo facendo qualche giro, ma ancora non abbiamo comprato niente. Per ora molti fondi di magazzino in esposizione», fanno notare Efisio Demontis e Barbara Dessì. Della stessa opinione Sabrina Limer: «Pochissima merce di ultima fattura, per il resto capi vecchiotti. Le uniche cose che ho comprato non erano in saldo. I prezzi sono aumentati e la mia impressione è molto deludente, mi dispiace per i commercianti ma si acquista meglio online».

E il tema dello shopping in rete torna spesso tra le parole, specialmente dei clienti più giovani. Oriano Pusceddu e Diletta Putzu, giovani fidanzati incontrati in via Manno, fanno così le loro compere: «È più semplice trovare taglie e offerte».

«Certo il web porta con sé tanti vantaggi – conferma Simone Girau, presidente di Adiconsum Cagliari – ma rappresenta una condanna per i negozi di prossimità». E prosegue mettendo in allerta gli acquirenti: «Attenzione alla veridicità dei siti: spesso si casca in “cloni”. Si corrono due rischi: il primo è fondamentalmente una perdita di soldi, un pagamento per merce che non arriverà mai; il secondo – più insidioso – è la possibilità che questi siti riescano a carpire informazioni sensibili come dati bancari o informazioni personali per scopi truffaldini».

All’ordine del giorno

«Oggi il mondo è cambiato completamente. Se prima i saldi rappresentavano un evento eccezionale, occasione di rilancio del commercio e ricettacolo di acquisti impulsivi, oggi la scontistica è all’ordine del giorno», continua Girau. «Black week, presaldi, tessere fedeltà e promozioni rappresentano la quotidianità, determinando un primo problema di trasparenza: verificare la correttezza del saldo applicato e risalire al prezzo originale della merce diventa un lavoro impossibile». È ancora utile quindi aspettare i saldi? «Sì ma è necessario rispondere a due criteri: trasparenza da parte dei commercianti, e consapevolezza dei consumatori, invitando a uno shopping programmato e non impulsivo».

