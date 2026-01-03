Saldi, accesso ridotto: 5 clienti per volta 

«Cinque alla volta, il resto fuori». È quanto accaduto ieri in diverse strutture commerciali di via Don Bosco, in concomitanza con l’avvio dei saldi. In molti negozi, dall’abbigliamento all’elettronica, l’accesso è stato consentito solo a gruppi ristretti di clienti, lasciando gli altri all’esterno. Un scelta commerciale? No. All’inizio il motivo non era chiaro. Gli addetti si limitavano a spiegare che potevano far entrare soltanto cinque persone per volta. Col passare delle ore, però, il “mistero” è stato svelato: alla base delle limitazioni verifiche approfondite sulle certificazioni antincendio condotte dai vigili del fuoco che avrebbero riscontrato anomalie e imposto restrizioni agli accessi.

I controlli

I controlli erano iniziati prima delle vacanze, su tutte le grandi attività commerciali, ma sono stati accelerati negli ultimi giorni, anche alla luce del caso di Cras-Montana, la tragedia avvenuta in Svizzera. Le verifiche hanno interessato a tappeto supermercati, negozi di elettronica, attività di bricolage, grossi ristoranti. Tutti, nessuno escluso. Un’attività non ancora conclusa e che proseguirà anche nei prossimi giorni. Dalle prime ispezioni sono emerse incongruenze nelle certificazioni antincendio di diverse attività. In alcuni casi irregolarità minori, in altri criticità più rilevanti. Proprio per questo i vigili del fuoco hanno emanato un’ordinanza che consente la prosecuzione delle attività commerciali, ma con un numero di ingressi contingentato. Le problematiche rilevate vanno dalle banalità, come estintori assenti o scaduti, a situazioni più serie: incongruenze tra i piani di sicurezza presentati e quelli effettivamente realizzati, deficit nelle uscite di sicurezza (bloccate), assenza di addetti con qualifica antincendio, impianti di aspirazione fumi occlusi.

I clienti

Ad accorgersi i clienti, costretti ad attendere fuori. «Facevano entrare solo cinque persone alla volta - racconta Walter - ho chiesto più volte all’addetta il motivo, ma mi ha detto che non poteva dirmi nulla. Ho pensato subito a un problema di sicurezza e, senza informazioni chiare, ho deciso di non entrare. Un cliente che non sa cosa lo aspetta all’interno di un’attività non può fidarsi». Ora le attività interessate hanno un tempo definito per mettersi in regola; in caso contrario, scatterà la chiusura.

