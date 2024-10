Saldatori pensando a Saipem 

Non fosse per Saipem, ci sarebbe da mangiarsi le unghie. Anzi, meglio curarle. Tra i corsi professionali con maggiori richieste di iscrizioni, tutte maschili, spicca quello per ottenere la qualifica di saldatore, soprattutto in virtù del buono stato di salute Intermare e dell’indotto dell’industria metalmeccanica che garantisce stipendi certi e puntuali. Ma nella speciale classifica di quale sia il lavoro dei sogni spiccano le richieste per le qualifiche da estetista e dintorni. Unghie e make-up sono le tendenze professionali che vanno per la maggiore. Le unghie tenute lunghissime vengono ricostruite con gel e acrilici abbinati a colori intensi e arricchiti da decorazioni. E poi impazzano Make-up grafici e ciglia con extension. Così sempre più ragazze frequentano corsi di formazione organizzati sul territorio.

Professionisti

Nella zona industriale di Tortolì c’è un’alta richiesta di professionalità con competenze meccaniche, elettriche, elettroniche e informatiche, oppure di saldatori, meccanici, carpentieri, tubisti, falegnami, carrozzieri e resinatori, e la carenza di queste figure riguarda diversi settori, come l’industria della nautica che da queste parti è in forte espansione. «Stiamo attivando corsi soprattutto per operai forestali, operatori del verde e cinofili. Queste - spiega Rocco Meloni, titolare dell’agenzia di formazione R&M servizi - sono le indicazioni fornite dalla Regione in base alla sua programmazione suggerita dal fabbisogno dei vari comparti». In via parallela sono disponibili i corsi autofinanziati a carico del cliente: «Quello con maggiori richieste - conclude Meloni - è l’operatore socio-sanitario: ravvisiamo un’elevata carenza».

Corsi di bellezza

In Ogliastra la nails art ha visto negli ultimi anni non solo dati da capogiro per quanto riguarda la vendita del necessario per il fai da te, ma anche una costante crescita del successo di account social dedicati che vantano centinaia di follower su Instagram.

Ne è prova la corsa alle lezioni formative per diventare esperti. «Stiamo raccogliendo interessi sul benessere della persona, soprattutto per la nails art che riguarda ciglia e unghie, in particolare», dice Giorgio Todde, responsabile delle relazioni istituzionali della holding Cbs. «Ma anche per la professione di saldatore. «In più - aggiunge il manager dell’agenzia che forma futuri professionisti - riceviamo costantemente operatori turistici che vogliono programmare in tempo la prossima stagione. In aula approdano corsisti pronti per essere chiamati al lavoro dal primo aprile. Ma c’è anche un discreto interesse per lavoratori che vogliono investire nel mondo delle campagne».

