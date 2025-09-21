VaiOnline
Girasole.
22 settembre 2025 alle 00:07

S’Alasargiu, riaperta l’antica strada 

Quarant’anni dopo riapre il tratto di S’Alasargiu, traversa della strada per il mare de S’Isula Manna. Un percorso pubblico di un chilometro riaperto al traffico dal Comune di Girasole su sollecitazione di tanti cittadini, soprattutto anziani, che utilizzavano quel tratto, nel tempo sparito dal radar del reticolato viario. «Il loro impulso - spiega il sindaco Lodovico Piras - ci ha indotto a rispolverare le carte comunali che effettivamente indicavano una strada ormai dimenticata che attraversa alcuni terreni privati e che porta a un’area a uso civico». La strada non esisteva più, era stata cancellata da recinzioni non autorizzate. I più longevi hanno raccontato al sindaco che quello era un tragitto con destinazione un’area a uso civico. Impiegando risorse di bilancio, l’Ente ha avviato i lavori per far risorgere il percorso. «Ringraziamo i proprietari dei terreni confinanti che, con garbo e comprensione, hanno accettato di spostare le recinzioni posate durante gli anni, anche inconsapevolmente, nella parte comunale ostruendone il passaggio». La riapertura della strada ha dato un nuovo input al Comune: «Stiamo valutando di riprendere in mano tutti i terreni a uso civico per la riassegnazione. L’intenzione - conclude Piras - è mappare tutti i lotti comunali». ( ro. se. )

