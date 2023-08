Salaris: «Nelle coste solo hotel di lusso» 

Stop al consumo indiscriminato del suolo nelle coste sarde: «L’ambiente è la ricchezza più grande di cui disponiamo», dice Aldo Salaris, assessore regionale all’Urbanistica: «Bisogna favorire un modello di sviluppo che limiti le colate di cemento, abbandonando l’eccessivo consumo del territorio che si è avuto negli Anni Settanta e Ottanta, con schemi che non vogliamo più: quello delle seconde case». E allora, si parta con questo nuovo modo di interpretare lo sviluppo turistico.

L’esponente della Giunta Solinas e segretario regionale dei Riformatori non ha dubbi: «Dobbiamo puntare su un modello competitivo nella fascia alta, visto che su quella medio-bassa lo siamo già», dice. «Gli interventi previsti nel collegato vanno in questa direzione: puntiamo sulla qualità ma, al contempo, in primis tuteliamo l’ambiente».

Assessore Salaris, state modificando la Salvacoste con un emendamento alla Finanziaria. C’è infatti chi parla di una norma intrusa.

«A sproposito. Tutti sanno che è l’unico vettore normativo, di esclusiva natura normativa, all’interno del quale possiamo modificare una legge regionale».

E il Piano paesaggistico?

«Stiamo discutendo i suoi adeguamenti con il ministero della Cultura e le Soprintendenze alle esigenze che, con il trascorrere del tempo, sono mutate. E, prima di andare avanti a parlare di Ppr delle zone interne, dobbiamo migliorare l’esistente sulla fascia costiera. Solo dopo potrà essere esteso, in maniera conseguente e sistemica, alle zone interne».

Parliamo di queste modifiche.

«Il Ppr non disciplina lo sviluppo sulle zone “F” a vocazione turistica, normate invece dalla Salvacoste, che dimezza le volumetrie concesse dal decreto Floris. Con il nuovo provvedimento, inserito nel collegato, tutti i Comuni che hanno raggiunto il 50 per cento di volumetrie della Salvacoste possono, per il restante 50 per cento, avere dei volumi per il 25 per cento di quel 50 rimanente. Se un Comune ha già impegnato il 90 per cento, può avere il 25 per cento del 10 per cento di volumetrie avanzante».

Che cosa potrà essere realizzato?

«Le strutture necessarie alla costruzione dell’hotel, purché servano a rendere servizi di fascia alta per garantire la competitività che cerchiamo».

Questo schema vale per le strutture alberghiere nuove. E per quelle già esistenti?

«Stiamo prevedendo un 15 per cento di volumetria in più. Ribadisco però: non per l’aumento dei posti letto, ma soltanto per il miglioramento degli standard qualitativi. Mi riferisco a spazi comuni, spa, sale office per manager, piscine e estensione hall».

Questo vale anche nella fascia dei 300 metri?

«Abbiamo strutture esistenti antecedenti al Ppr ed è giusto che anch’esse migliorino i loro standard qualitativi. È ovvio che stiamo prevedendo che possano svilupparsi nella parte retrostante al mare».

E per quelle nuove?

«La fascia dei 300 metri, e dei 150 per le isole minori, resta inviolabile. Non si tocca».

Conditio sine qua non per poter fruire degli strumenti previsti nel Collegato è che i Comuni adeguino il Piano urbanistico al Ppr.

«Esatto. Le linee di indirizzo verranno elaborate con il Governo e con le Sovrintendenze».

Come si quantifica il 50 per cento della Salvacoste utilizzabile?

«I Comuni sanno già a quanto ammontano le superfici edificabili. E devono giustificare, in sede di pianificazione e adeguamento del Puc al Ppr, di avere una carenza turistico-ricettiva anche a seconda di quanto previsto dal piano strategico del turismo».

Come adeguerete il Piano paesaggistico?

«Ribadisco che il procedimento di revisione del Ppr prevede una co-pianificazione con il ministero della Cultura e le Soprintendenze. Noi riteniamo che il piano vada adeguato non solo per una questione tecnica, ma rispetto a un modello di sviluppo che vogliamo per la Sardegna, diretta a un’offerta turistica degna della dimensione che si vuole ritagliare della nostra Isola al centro del Mediterraneo».

E qual è?

«Dobbiamo dare una risposta a quel segmento alto, in grado di captare il turismo internazionale che potrebbe fungere da moltiplicatore del Pil. Essere competitivi su gamma alta significa produrre un sistema di occupazione altissimo compreso l’intero indotto. Nei resort cinque stelle il rapporto tra cliente e operatore è uno a uno. Oggi non siamo in grado di fornire queste risposte a danno della nostra economia».

Tempi di attuazione?

«I tempi sono dettati dall’approvazione del Collegato. Speriamo che questo avvenga entro la prima decade di settembre. Andare oltre significherebbe rimandare la variazione di Bilancio, attesa da tanti soprattutto dagli enti locali».

C’è una previsione dei vantaggi per l’indotto legato alla realizzazione degli interventi previsti?

«Al momento non è quantificabile con precisione, perché non conosciamo in quali territori si potranno giustificare le effettive esigenze degli interventi. Ma non credo che sia sbagliato ipotizzare alcune centinaia di milioni».

