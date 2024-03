Salaris: «Il centrodestra era troppo sicuro di vincere le elezioni» 

Da segretario regionale lascia i Riformatori sardi al 7,1 per cento, secondo partito del centrodestra in Sardegna, a cui vantaggio rivendica una spinta autonomista senza fronzoli, in chiave moderna. Aldo Salaris, che è anche l’assessore all’Urbanistica della Giunta uscente, pensa anche alla sconfitta della coalizione e a un’opposizione dialogante e non preconcetta: «Nell’interesse dell’Isola», dice. «A proposito: auguri ad Alessandra Todde. Vanta un grande curriculum ma, ci creda, il lavoro che l’attende non è semplice».

Salaris, i Riformatori hanno ottenuto un risultato importante.

«Storico direi: siamo la seconda forza della coalizione».

Da che cosa deriva questo successo?

«Dalla capacità di lavorare sodo sui territori, di distinguerci, di essere autori e promotori di temi portanti della Sardegna e per la Sardegna».

Quali?

«Penso alla storica battaglia di inserimento dell’Insularità in Costituzione. O al percorso intrapreso all’Unesco per il riconoscimento della civiltà nuragica».

Manca all’appello la Legge Urbanistica.

«Discorso complesso. Un anno e mezzo fa, appena nominato assessore a Enti locali, Finanze e Urbanistica, ho cercato di capire quali, in così poco tempo, potevano essere le cose su cui lasciare un segno. In Urbanistica, si è deciso di aprire una fase di revisione e di aggiornamento del Piano paesaggistico regionale, da compiere attraverso un confronto fattivo e collaborativo con il Governo attraverso il MIT. Questo è il sentiero che abbiamo tracciato e che ci auguriamo diventi la strada maestra per dare davvero una pianificazione urbanistica alla Sardegna».

Il centrodestra ha perso pur essendo in netto vantaggio nei voti di lista.

«La colpa è tutta di un meccanismo, il voto disgiunto, che allontana il consenso sulla figura del presidente dalle preferenze che i consiglieri raccolgono sui loro territori».

Lei la cambierebbe?

«Di sicuro la legge elettorale sarda va perfezionata e migliorata perché non segna una netta corrispondenza della volontà dei territori con quella di chi guida una coalizione».

Nutre qualche speranza dal riconteggio delle schede?

«Quando giochi una partita, cerchi di vincerla. Vediamo che cosa accadrà».

Truzzu era il candidato giusto?

«Era il nome che garantiva la prima condizione necessaria: l'unità della coalizione. In quel momento il centrodestra si è riunito al completo, senza alcuna defezione, attorno a Paolo».

Solinas non avrebbe garantito l’unità necessaria per arrivare alla vittoria?

«Non saprei. Di sicuro era necessario tenere la coalizione unita perché si prevedeva che, con gli avversari spaccati, la vittoria potesse essere facilitata. Così non è stato».

La Caporetto di Cagliari è stata del tutto inattesa.

«È stata determinante. Sappiamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di candidare alla guida della Regione di un sindaco in carica. È il primo front office, il parafulmine. Forse Paolo ha pagato un prezzo troppo alto in questi termini, proprio nella sua città».

Farete un’opposizione senza sconti?

«È necessario aprire un confronto con la maggioranza, di qualunque colore essa sia. Su molti temi c’è necessità di un percorso e di un sostegno trasversale».

A che cosa si riferisce?

«L'insularità va attuata attraverso strumenti legislativi. Trasporti, energia, infrastrutture sono le leve che dobbiamo calare su questo principio inserito in Costituzione. Dobbiamo farlo tramite un confronto con la maggioranza che governerà la Regione e anche con le forze che sono rimaste fuori dal Consiglio».

Qual è stato il suo ultimo atto da assessore?

«Giovedì è stato pubblicato nel Buras il Decreto Salaris, che fissa i criteri per il calcolo della capacità insediativa e delle volumetrie pianificabili nelle Zone F turistiche per i Comuni, che ora dovranno adeguare i Puc al Piano paesaggistico regionale».

Per i Riformatori si apre ora la fase congressuale.

«Siamo un partito sardo che a volte fa scelte giuste e a volte sbagliate, ma in un caso e nell’altro le decisioni sono nostre, cioè prese da noi in Sardegna, senza alcun suggerimento, vincolo o imposizione di chi sta oltre Tirreno. I Riformatori continueranno ad essere questo anche dopo il congresso che si celebrerà in primavera. E io non mi candiderò alla segreteria».

Dica la verità: ha rimpianti per la sconfitta?

«Fossimo stati meno sicuri della vittoria e avessimo nominato qualche rappresentante di lista in più non ci avrebbe fatto male».

