Salaris: «Il candidato alla presidenza si decida nell’Isola» 

Per parlare di elezioni c’è tempo. I Riformatori hanno accolto con favore le dichiarazioni di Matteo Salvini, in particolare quando il leader della Lega ha affermato che il candidato alla presidenza della Regione debba essere scelto nell’Isola. Ma, non appena il discorso cade sulla designazione del governatore, la visione cambia: «È presto per parlare di candidatura». A certificarlo, con la ceralacca del partito di Massimo Fantola, è Aldo Salaris, nella sua doppia veste di coordinatore dei Riformatori e di responsabile dell’Urbanistica nella Giunta Solinas.

Assessore, sono stati davvero risolti tutti i problemi in maggioranza?

«L’ordine del giorno approvato giovedì scorso ha accolto le posizioni dell’intero centrodestra su punti fondamentali come la costruzione di quattro nuovi ospedali. Succede anche nelle migliori famiglie di dover discutere. Siamo già al lavoro sulla linea definita dall’ordine del giorno».

La Sanità, con la possibilità di costruire i nuovi ospedali, ha in un certo senso riallineato i Riformatori agli assetti?

«Crediamo che la costruzione dei nuovi ospedali, cosa che non avviene da cinquant’anni, sia fondamentale ed epocale. È il punto nodale per un’offerta sanitaria efficiente e competitiva. In questo senso sì, ci ha rassicurato. La Sanità, poi, è sempre stato uno dei cavalli di battaglia dei Riformatori, anche per le competenze che abbiamo storicamente espresso in quel mondo».

Il vertice bilaterale tra voi e il governatore Solinas ha fugato ogni dubbio sul futuro?

«Abbiamo posto al presidente tutti i dubbi che avevamo, in maniera molto tecnica. E abbiamo trovato convergenza sulle soluzioni. Non vogliamo, noi come tutta la maggioranza, che si sprechi la grande occasione di costruire gli ospedali: più se ne fanno e meglio è».

E lo stadio di Cagliari?

«È dentro un accordo di programma. Regione e Comune hanno trovato l’intesa sull’ubicazione a Sant’Elia, i 50 milioni sono stati stanziati con la Finanziaria: ora le strutture tecniche devono passare alla fase operativa».

Sbirciando nel suo assessorato, il Piano casa è inserito nel collegato. Quali vantaggi porterà?

«Il Piano casa non esiste più. Lo ha sancito la Corte costituzionale, non la Regione. Era uno strumento di natura eccezionale, dieci anni fa, per sostenere l’edilizia in profonda crisi. Ma era transitorio. Dopo numerose proroghe, non è più possibile tenerlo in vita. Tuttavia, la stessa Corte costituzionale ritiene ancora ammissibili alcuni dei suoi contenuti. Stiamo parlando di interventi per i quali abbiamo lavorato a una proposta normativa inserita nel collegato alla Finanziaria in discussione in Aula. Prevede miglioramenti di mansarde, sottotetti, pilotis, seminterrati, interventi su grandi altezze e incrementi di volumetrie necessari per i portatori di handicap. Riteniamo che questa sia una scelta necessaria, in grado di riqualificare il patrimonio edilizio e immobiliare esistente, con – si spera – ottime ricadute sul settore edile. Siamo certi che servirà anche a limitare il consumo del suolo. Nel frattempo, abbiamo avviato la co-pianificazione con il Governo per la revisione e l’adeguamento del Piano paesaggistico regionale rispetto al mutamento delle esigenze di una regione che è cambiata negli ultimi 17 anni a livello ambientale, sociale ed economico, con il ruolo che l’Isola vuole darsi al centro del Mediterraneo e oltre dal punto di vista turistico».

Salvini, l’altro giorno a Cagliari, ha detto che il candidato alla presidenza della Regione sarà deciso nell’Isola.

«Accogliamo le parole del ministro Salvini con grande soddisfazione. La designazione del candidato presidente deve arrivare, come sosteniamo da sempre, dalle forze in campo schierate in Sardegna. Senza diktat romani».

Salvini ha detto anche che, per la Lega, il candidato resta Solinas. Siete d’accordo?

«È una posizione legittima da parte del ministro, ma i tempi non sono ancora maturi per parlare di candidatura. Ci sono prima molte cose importanti da portare a termine e si potrà fare solo con una coalizione compatta fino all’ultimo giorno della legislatura».

Che voto dà alla Giunta?

«Otto, facendo una media tra tutti gli assessorati ed escludendo il sottoscritto (ride) : abbasserei la media».

Citi le quattro cose da fare per concludere questa esperienza alla guida della Regione.

«Far partire la rete ospedaliera territoriale. Portare avanti il grande progetto della trasversale sarda. Realizzare un grande piano di centrali idroelettriche, così da rendere l’Isola più autonoma dal punto di vista energetico, con immediate ricadute sulle bollette dei sardi. Infine, bisogna mettere a sistema il nostro patrimonio archeologico: a Toronto devono sapere che, come in Egitto ci sono le piramidi, qui abbiamo i nuraghi».

Tra i rimpianti c’è la Legge urbanistica?

«Un rimpianto è senz’altro quello di non aver co-pianificato da subito con il Governo per procedere alla sua stesura».

Che cosa si augura per il futuro?

«Di tornare al governo per calare sui sardi la più grande conquista storica di questa terra: l’inserimento in Costituzione del principio di Insularità».

