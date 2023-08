Salario minimo, se ne riparla in autunno 

Slitta all'autunno il dibattito alla Camera sul Salario minimo. Su richiesta delle forze di governo, in Aula è stato approvato il rinvio di 60 giorni dell'esame della proposta di legge delle opposizioni per una paga oraria non inferiore ai 9 euro.

I temi

«Siamo davanti alla fuga della maggioranza, che scappa di fronte a un problema reale», ha commentato la segretaria Pd Elly Schlein. L'ipotesi di rimandare è maturata nelle scorse settimane, quando Giorgia Meloni ha aperto al confronto, mettendo in stand by la strategia della maggioranza, fino a quel momento intenzionata a votare subito in Aula contro la proposta di legge. «Grazie alla sua mediazione - ha spiegato Giovanni Donzelli (FdI) - arriveremo a una proposta utile per superare il tema del lavoro povero». Ma per le opposizioni è solo una mossa tattica. «Le aperture al dialogo di Meloni sono rimaste solo parole», ha sottolineato il presidente del M5S Giuseppe Conte: «Non vi ripresentate a ottobre con proposte furbe dirette a spaccare i lavoratori».

Le minoranze

Il tema salario minimo è comunque uno dei pochi che continua a tenere unite le minoranze: la proposta di legge porta la firma di tutti i gruppi di opposizione (tranne gli esponenti di Iv). E dopo la battuta di arresto in Aula, il fronte - composto da Pd, M5S, Verdi-Si, Azione e Più Europa - ha lanciato una raccolta di firme. «Continuiamo la nostra battaglia. Ci mobiliteremo per rafforzare la nostra proposta», ha detto Schlein. «Alla ripresa dei lavori parlamentari - ha scritto il M5S - questa maggioranza si ritroverà sul tavolo della discussione tutto il sostegno delle adesioni e delle firme dei cittadini in appoggio alla nostra proposta».

L'iniziativa segna un passo in direzione di quel fronte largo che mai è giunto a meta. Qualche segnale di avvicinamento c’è. Schlein ha invitato Conte alla Festa dell'Unità: «Ci andrò», ha rivelato lui. Dopo aver portato il salario minimo al centro dell'agenda politica, l'obiettivo delle opposizioni adesso è evitare che col rinvio la questione venga affossata, come ha detto Riccardo Magi, di Più Europa. Sulla carta lo slittamento è di 60 giorni, ma c'è chi teme che il tema non torni all'ordine del giorno della Camera prima del 2024. «Siamo aperti al dialogo - ha detto Schlein -. Ma non ai rinvii sine die».

RIPRODUZIONE RISERVATA