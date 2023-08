Salario minimo, sarà muro contro muro 

L'incontro a Palazzo Chigi sul salario minimo sarà dura come una scalata. Le opposizioni hanno una proposta unitaria per almeno nove euro all'ora, ma la premier Giorgia Meloni l'ha bocciata: «Rischia di peggiorare la situazione». Il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, chiede: «Cosa ci ha convocato a fare?». Il Governo garantisce ascolto e confronto veri, perché le retribuzioni sono un tema preminente. La premier non rilancerà: prenderà tempo per la sintesi di quanto arriverà dal tavolo col centrosinistra e i progetti non sempre uguali delle forze di maggioranza: «C'è il margine per presentare con le opposizioni una proposta seria contro i salari bassi», dice Meloni.

L’idea dell’opposizione

I leader del centrosinistra arriveranno a Palazzo Chigi con una proposta di legge comune - tiene insieme tetto minimo orario e contrattazione collettiva - ma anche con atteggiamenti diversi, infatti non mancano i contrasti. La segretaria Elly Schlein ha un paio di argomenti da sottoporre a Meloni: «Ci aspettiamo risposte anche sui ristori per famiglie e imprese colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna e sulle mancate dimissioni di De Angelis» dopo le affermazioni sulla strage di Bologna. Azione frena: «Chi pensa di aprire la voce varie ed eventuali per parlare d’altro», dice Osvaldo Napoli, «si intesterà il fallimento del vertice». E Calenda: «Se ognuno alza le bandierine sarà un nulla di fatto». Lo pensa anche qualcuno nel Governo: «Sarebbe meglio dedicarsi ai salari e non è Palazzo Chigi la sede idonea per affrontarle».

La posizione di Conte

Cinquestelle concentrati sulla proposta di legge delle opposizioni: «Non è una bandierina ideologica», precisa Giuseppe Conte, «ma un obiettivo di tutela di quattro milioni di lavoratori sottopagati». Su Facebook, il Movimento ha postato un testo del 2019 attribuito a FdI, in cui il salario minimo era definito «necessario».

Le voci della maggioranza

I tempi della discussione sono già dettati. Alla Camera, la maggioranza ha messo in stand by l'emendamento che avrebbe affossato la proposta di legge delle opposizioni, rinviando all'autunno. Ma quando la discussione riprenderà, le forze di Governo dovranno presentare alternative. Non tutti sono sulle stesse tracce. «I contratti-pirata», commenta da Forza Italia il viceministro Francesco Paolo Sisto, «devono essere adeguati alla contrattazione collettiva». Il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI), parla di « corollario di iniziative che aumenterebbero le buste paga» e dell'intervento sul cuneo fiscale «che farebbe arrivare più soldi in busta rispetto alla sola applicazione dei nove euro».

Domani si parte

L'incontro è al le 17 a Palazzo Chigi e non sarà “intimo”. Fra Governo, opposizione, qualche capogruppo e responsabili per il lavoro dei partiti, sarà un tavolo di una ventina di persone: «Inusuale» per il leader di Si, Nicola Fratoianni. «Il sospetto», aggiunge il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, «è che sia solo una trovata mediatica». L’ex ministra del M5s, Nunzia Catalfo, auspica «che non sia una sterile passerella» ma in maggioranza c'è chi assicura che, allora, non sarebbe stata scelta una data balneare come l'11 agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA