I conservatori del premier britannico Rishi Sunak si giocano le ultime carte al congresso del partito di maggioranza, a Manchester, per tentare di rovesciare il trend disastroso dei sondaggi in tempo per le elezioni politiche previste a fine 2024. Il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha proposto un aumento del salario minimo a 11 sterline (12,7 euro) l’ora, da aprile, dalle attuali 10,42: una misura riguardante due milioni di persone.