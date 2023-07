Salario minimo, l’apertura di Meloni 

«Il salario minimo è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Non Stop News su Rtl 102.5 aggiungendo subito di essere disponibile «ad aprire ad un confronto con l'opposizione» pur sottolineando che la via da seguire è quella della contrattazione collettiva «da rafforzare». Le accuse di voler rinviare? «Non stiamo rimandando alcuna posizione», è la risposta, «hanno chiesto un confronto e per confrontarsi serve tempo ma poi si sa: come si fa si sbaglia».

La proposta

Adeguare tutte le retribuzioni alla contrattazione collettiva nazionale. È la proposta di legge presentata alla Camera da Forza Italia e sottoscritta da tutto il gruppo parlamentare. «Ci siamo posti il problema di come aumentare il salario dei nostri lavoratori», ha detto Antonio Tajani, «visto che il dibattito è aperto in questi giorni abbiano deciso di presentare una proposta di legge firmata da tutto il gruppo, che offriamo innanzitutto ai nostri alleati anche al dibattito se si vuole affrontare davvero il tema di come aiutare i salari dei lavoratori».

La critica

«Faccio fatica a capire come si possa definire slogan la condizione dei lavoratori poveri anche se lavorano. Abbiamo avuto una discussione lunga circa 4 mesi, noi ribadiamo che siamo disponibili al confronto e abbiamo chiesto il ritiro dell'emendamento soppressivo che è stato presentato sul testo unitario delle opposizioni», sottolinea la segretaria del Pd Elly Schlein.

Intanto la proposta di legge sul tema presentata dalle opposizioni andrà direttamente all'esame dell'Aula di Montecitorio domani. In commissione Lavoro alla Camera il presidente Valter Rizzetto (Fdi) ha proposto di non votare gli emendamenti presentati.

