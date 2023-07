Salario minimo, dialogo in salita tra Meloni e Schlein 

Dura poco il disgelo sperato sul salario minimo, dopo lo spiraglio aperto da Giorgia Meloni per un dialogo con le opposizioni sulla misura finora duramente contrastata dai suoi ministri e liquidata come «assistenzialismo vetero-sovietico».

La disponibilità della premier - accolta al volo da Elly Schlein, pronta a incontrarla «anche subito» - si infrange sull'emendamento della maggioranza che alla Camera punta a cancellare il salario. Il ritiro di quell'emendamento è la prova del nove che i Dem pretendono subito, per sedersi al tavolo.

Ma martedì - quando la commissione Lavoro di Montecitorio potrebbe votarlo - non ci sarà alcun ritiro. Anzi, Fratelli d'Italia rilancia e suggerisce di rinviare l'approdo in Aula previsto per domenica 28 luglio.

Sembra così stopparsi, sul nascere l'ipotesi di uno scambio sul sostegno minimo ai lavoratori, rinviando la discussione almeno a settembre, quindi dopo la sosta estiva.

Resta dunque acceso lo scontro sul provvedimento al centro di una proposta di legge firmata dal Movimento 5 Stelle e sostenuta da tutte le opposizioni, riuscite finora a rinviare il voto dell'emendamento.

