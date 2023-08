Salario minimo, al via la raccolta firme delle opposizioni 

Pd, M5s, Sinistra e Verdi chiudono il capitolo del primo confronto con il governo sul salario minimo e rilanciano a tutti i livelli la loro proposta unitaria dei 9 euro annunciando i banchetti alle feste dei partiti e le petizioni online, con l’obiettivo - non dichiarato ufficialmente - di superare il milione di firme da parte dei cittadini che sono invitati ad aderire in massa.

«Se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare un salario minimo, mettici una firma! Dopo mesi di battaglia in Parlamento e fuori, siamo andati al confronto con il governo a difendere e spiegare la nostra proposta sul salario, ma la destra frena, prende tempo e non ha nessuna proposta alternativa. 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano. Non possono aspettare», scrive Elly Schlein lanciando sui social l’iniziativa.

Un pacchetto che coinvolge pienamente i Cinquestelle, la sinistra e i Verdi in una campagna a tutto campo. Ma che lascia fuori Italia Viva di Matteo Renzi, pronta a puntare sulla proposta della Cisl incentrata sulla partecipazione agli utili aziendali da parte dei lavoratori. E scatenando la reazione delle altre minoranze che parlano anche di «asse» tra IV e governo. Con l'Azionista Carlo Calenda che appoggia le petizioni mantenendo però una posizione mediana, favorevole ad aspettare di vedere le carte che dovrebbe presentare l’Esecutivo, tramite il Cnel, entro 60 giorni. Carte difese a spada tratta da Fdi che parla di «proposta credibile».

Per il resto, è chiusura rispetto alla linea di palazzo Chigi. «Non si tratta su due capisaldi», rimarca Schlein. Il primo: rafforzare i contratti collettivi, facendo valere per tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore la retribuzione del contratto firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Accanto a questo (il secondo punto intangibile) c'è la necessità di fissare una soglia legale, 9 euro l'ora, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere».

Intanto, il sito salariosubito.it, nato per la petizione lanciata dalle opposizioni per sostenere la proposta del salario minimo, è andato in tilt per troppi accessi».

